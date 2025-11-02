Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Overlay Protocol % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.06879 $0.06879 $0.06879 +2.64% USD Faktisk Forudsigelse Overlay Protocol Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Overlay Protocol potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.06879 i 2025. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Overlay Protocol potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072229 i 2026. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OVL for 2027 være $ 0.075840 med en 10.25% vækstrate. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OVL i 2028 være $ 0.079633 med en 15.76% vækstrate. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OVL i 2029 være $ 0.083614 sammen med 21.55% vækstraten. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OVL i 2030 være $ 0.087795 sammen med 27.63% vækstraten. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Overlay Protocol potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143009. Overlay Protocol (OVL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Overlay Protocol potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.232947. År Pris Vækst 2025 $ 0.06879 0.00%

2026 $ 0.072229 5.00%

2027 $ 0.075840 10.25%

2028 $ 0.079633 15.76%

2029 $ 0.083614 21.55%

2030 $ 0.087795 27.63%

2031 $ 0.092185 34.01%

2032 $ 0.096794 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.101634 47.75%

2034 $ 0.106715 55.13%

2035 $ 0.112051 62.89%

2036 $ 0.117654 71.03%

2037 $ 0.123536 79.59%

2038 $ 0.129713 88.56%

2039 $ 0.136199 97.99%

2040 $ 0.143009 107.89% Vis mere Kortsigtet Overlay Protocolprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.06879 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.068799 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.068855 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.069072 0.41% Overlay Protocol (OVL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på OVL for November 2, 2025(I dag) , er $0.06879 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Overlay Protocol (OVL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for OVL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.068799 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Overlay Protocol (OVL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for OVL, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.068855 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Overlay Protocol (OVL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på OVL være $0.069072 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Overlay Protocol prisstatistik Nuværende pris $ 0.06879$ 0.06879 $ 0.06879 Prisændring (24 T) +2.64% Markedsværdi $ 750.73K$ 750.73K $ 750.73K Cirkulationsforsyning 10.91M 10.91M 10.91M Volumen (24 timer) $ 70.08K$ 70.08K $ 70.08K Volumen (24 timer) -- Den seneste OVL pris er $ 0.06879. Den har en 24-timers ændring på +2.64%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 70.08K. Desuden har OVL et cirkulerende forsyning på 10.91M og en samlet markedsværdi på $ 750.73K. Se live OVL pris

Sådan køber du Overlay Protocol (OVL) Prøver du at købe OVL? Du kan nu købe OVL via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Overlay Protocol og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber OVL nu

Overlay Protocol Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Overlay Protocol-siden med livepriser er den aktuelle pris på Overlay Protocol 0.06879USD. Det cirkulerende udbud af Overlay Protocol(OVL) er 0.00 OVL , hvilket giver det en markedsværdi på $750.73K . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.04% $ 0.002349 $ 0.07645 $ 0.05667

7 dage -0.17% $ -0.015080 $ 0.09617 $ 0.05667

30 dage -0.65% $ -0.128790 $ 0.1989 $ 0.05667 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Overlay Protocol vist en prisbevægelse på $0.002349 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.04% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Overlay Protocol handlet til en højeste værdi på $0.09617 og en laveste værdi på $0.05667 . Den havde oplevet en prisændring på -0.17% . Denne seneste tendens viser OVLs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Overlay Protocol oplevet en ændring på -0.65% , hvilket svarer til cirka $-0.128790 i værdi. Det tyder på, at OVL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Overlay Protocol prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele OVL prishistorikken

Hvordan fungerer Overlay Protocol (OVL )-prisforudsigelsesmodulet? Overlay Protocol-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på OVL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Overlay Protocol over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på OVL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Overlay Protocol. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for OVL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af OVL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Overlay Protocol.

Hvorfor er OVL prisforudsigelse vigtig?

OVL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er OVL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil OVL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for OVL næste måned? Ifølge Overlay Protocol (OVL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede OVL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 OVL koste i 2026? Prisen på 1 Overlay Protocol (OVL) er i dag $0.06879 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OVL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på OVL i 2027? Overlay Protocol (OVL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 OVL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for OVL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Overlay Protocol (OVL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for OVL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Overlay Protocol (OVL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 OVL koste i 2030? Prisen på 1 Overlay Protocol (OVL) er i dag $0.06879 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OVL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er OVL prisforudsigelsen for 2040? Overlay Protocol (OVL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 OVL i 2040.