MYX Finance (MYX) Information MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Officiel hjemmeside: https://app.myx.finance Hvidbog: https://myxfinance.gitbook.io/myx Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Køb MYX nu!

MYX Finance (MYX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MYX Finance (MYX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.90M $ 251.90M $ 251.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 157.75M $ 157.75M $ 157.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Alle tiders Høj: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Alle tiders Lav: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Nuværende pris: $ 1.5968 $ 1.5968 $ 1.5968 Få mere at vide om MYX Finance (MYX) pris

MYX Finance (MYX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MYX Finance (MYX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYX's tokenomics, kan du udforske MYX tokens live-pris!

