Zcash (ZEC) Information Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Officiel hjemmeside: https://z.cash/ Hvidbog: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Block Explorer: https://zcashblockexplorer.com/ Køb ZEC nu!

Zcash (ZEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zcash (ZEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 595.58M $ 595.58M $ 595.58M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 773.64M $ 773.64M $ 773.64M Alle tiders Høj: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Alle tiders Lav: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Nuværende pris: $ 36.84 $ 36.84 $ 36.84 Få mere at vide om Zcash (ZEC) pris

Zcash (ZEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zcash (ZEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEC's tokenomics, kan du udforske ZEC tokens live-pris!

