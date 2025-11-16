OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i OpenxAI Network (OPENX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:35:05 (UTC+8)
OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenxAI Network (OPENX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.50M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 10.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 24.97M
Alle tiders Høj:
$ 1.363
Alle tiders Lav:
$ 0.0939673303769838
Nuværende pris:
$ 0.2497
OpenxAI Network (OPENX) Information

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Officiel hjemmeside:
https://openxai.org/
Hvidbog:
https://docs.openxai.org/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OpenxAI Network (OPENX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OPENX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OPENX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OPENX's tokenomics, kan du udforske OPENX tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

