UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte OpenxAI Network pris i dag er 0.4204 USD. Følg med i realtid OPENX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OPENX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte OpenxAI Network pris i dag er 0.4204 USD. Følg med i realtid OPENX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OPENX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om OPENX

OPENX Prisinfo

Hvad er OPENX

OPENX Whitepaper

OPENX Officiel hjemmeside

OPENX Tokenomics

OPENX Prisprognose

OPENX Historik

OPENX Købsguide

OPENX-til-fiat-valutaomregner

OPENX Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

OpenxAI Network Logo

OpenxAI Network-kurs(OPENX)

1 OPENX til USD direkte pris:

$0.4204
$0.4204$0.4204
+4.29%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:03:04 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.359
$ 0.359$ 0.359
24H lav
$ 0.4545
$ 0.4545$ 0.4545
24H høj

$ 0.359
$ 0.359$ 0.359

$ 0.4545
$ 0.4545$ 0.4545

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-1.02%

+4.29%

+9.67%

+9.67%

OpenxAI Network (OPENX) realtidsprisen er $ 0.4204. I løbet af de sidste 24 timer har OPENX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.359 og et højdepunkt på $ 0.4545, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OPENXs højeste pris nogensinde er $ 2.0299262343053925, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0939673303769838.

Når det gælder kortsigtet performance, OPENX har ændret sig med -1.02% i løbet af den sidste time, +4.29% i løbet af 24 timer og +9.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) Markedsinformation

No.1568

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 67.19K
$ 67.19K$ 67.19K

$ 42.04M
$ 42.04M$ 42.04M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Den nuværende markedsværdi på OpenxAI Network er $ 4.21M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 67.19K. Det cirkulerende forsyning af OPENX er 10.00M, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.04M.

OpenxAI Network (OPENX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for OpenxAI Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.017293+4.29%
30 dage$ -0.3407-44.77%
60 dage$ -0.0796-15.92%
90 dage$ -0.0796-15.92%
OpenxAI Network Prisændring i dag

I dag OPENX blev der registreret en ændring på $ +0.017293 (+4.29%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

OpenxAI Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.3407 (-44.77%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

OpenxAI Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage OPENX sås en ændring af $ -0.0796 (-15.92%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

OpenxAI Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0796 (-15.92%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for OpenxAI Network (OPENX)?

Tjek OpenxAI NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOpenxAI Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekOPENXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om OpenxAI Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din OpenxAI Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

OpenxAI Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OpenxAI Network (OPENX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OpenxAI Network (OPENX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OpenxAI Network.

Tjek OpenxAI Network prisprediktion nu!

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

At forstå tokenomics for OpenxAI Network (OPENX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OPENX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du OpenxAI Network (OPENX)

Leder du efter, hvordan du køber OpenxAI Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe OpenxAI Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

OPENX til lokale valutaer

1 OpenxAI Network(OPENX) til VND
11,062.826
1 OpenxAI Network(OPENX) til AUD
A$0.639008
1 OpenxAI Network(OPENX) til GBP
0.319504
1 OpenxAI Network(OPENX) til EUR
0.361544
1 OpenxAI Network(OPENX) til USD
$0.4204
1 OpenxAI Network(OPENX) til MYR
RM1.761476
1 OpenxAI Network(OPENX) til TRY
17.669412
1 OpenxAI Network(OPENX) til JPY
¥64.3212
1 OpenxAI Network(OPENX) til ARS
ARS$603.156288
1 OpenxAI Network(OPENX) til RUB
33.795956
1 OpenxAI Network(OPENX) til INR
37.318908
1 OpenxAI Network(OPENX) til IDR
Rp7,006.663864
1 OpenxAI Network(OPENX) til PHP
24.673276
1 OpenxAI Network(OPENX) til EGP
￡E.19.855492
1 OpenxAI Network(OPENX) til BRL
R$2.257548
1 OpenxAI Network(OPENX) til CAD
C$0.58856
1 OpenxAI Network(OPENX) til BDT
51.423328
1 OpenxAI Network(OPENX) til NGN
607.511632
1 OpenxAI Network(OPENX) til COP
$1,616.92146
1 OpenxAI Network(OPENX) til ZAR
R.7.302348
1 OpenxAI Network(OPENX) til UAH
17.63578
1 OpenxAI Network(OPENX) til TZS
T.Sh.1,030.391992
1 OpenxAI Network(OPENX) til VES
Bs92.9084
1 OpenxAI Network(OPENX) til CLP
$396.0168
1 OpenxAI Network(OPENX) til PKR
Rs118.72096
1 OpenxAI Network(OPENX) til KZT
221.962792
1 OpenxAI Network(OPENX) til THB
฿13.545288
1 OpenxAI Network(OPENX) til TWD
NT$12.944116
1 OpenxAI Network(OPENX) til AED
د.إ1.542868
1 OpenxAI Network(OPENX) til CHF
Fr0.33632
1 OpenxAI Network(OPENX) til HKD
HK$3.266508
1 OpenxAI Network(OPENX) til AMD
֏160.332152
1 OpenxAI Network(OPENX) til MAD
.د.م3.880292
1 OpenxAI Network(OPENX) til MXN
$7.802624
1 OpenxAI Network(OPENX) til SAR
ريال1.5765
1 OpenxAI Network(OPENX) til ETB
Br64.586052
1 OpenxAI Network(OPENX) til KES
KSh54.164336
1 OpenxAI Network(OPENX) til JOD
د.أ0.2980636
1 OpenxAI Network(OPENX) til PLN
1.547072
1 OpenxAI Network(OPENX) til RON
лв1.853964
1 OpenxAI Network(OPENX) til SEK
kr3.985392
1 OpenxAI Network(OPENX) til BGN
лв0.710476
1 OpenxAI Network(OPENX) til HUF
Ft141.451988
1 OpenxAI Network(OPENX) til CZK
8.866236
1 OpenxAI Network(OPENX) til KWD
د.ك0.128222
1 OpenxAI Network(OPENX) til ILS
1.3663
1 OpenxAI Network(OPENX) til BOB
Bs2.904964
1 OpenxAI Network(OPENX) til AZN
0.71468
1 OpenxAI Network(OPENX) til TJS
SM3.859272
1 OpenxAI Network(OPENX) til GEL
1.139284
1 OpenxAI Network(OPENX) til AOA
Kz385.334436
1 OpenxAI Network(OPENX) til BHD
.د.ب0.15765
1 OpenxAI Network(OPENX) til BMD
$0.4204
1 OpenxAI Network(OPENX) til DKK
kr2.719988
1 OpenxAI Network(OPENX) til HNL
L11.022888
1 OpenxAI Network(OPENX) til MUR
19.229096
1 OpenxAI Network(OPENX) til NAD
$7.268716
1 OpenxAI Network(OPENX) til NOK
kr4.254448
1 OpenxAI Network(OPENX) til NZD
$0.731496
1 OpenxAI Network(OPENX) til PAB
B/.0.4204
1 OpenxAI Network(OPENX) til PGK
K1.76568
1 OpenxAI Network(OPENX) til QAR
ر.ق1.526052
1 OpenxAI Network(OPENX) til RSD
дин.42.704232
1 OpenxAI Network(OPENX) til UZS
soʻm5,004.761104
1 OpenxAI Network(OPENX) til ALL
L35.099196
1 OpenxAI Network(OPENX) til ANG
ƒ0.752516
1 OpenxAI Network(OPENX) til AWG
ƒ0.752516
1 OpenxAI Network(OPENX) til BBD
$0.8408
1 OpenxAI Network(OPENX) til BAM
KM0.706272
1 OpenxAI Network(OPENX) til BIF
Fr1,228.8292
1 OpenxAI Network(OPENX) til BND
$0.542316
1 OpenxAI Network(OPENX) til BSD
$0.4204
1 OpenxAI Network(OPENX) til JMD
$67.28502
1 OpenxAI Network(OPENX) til KHR
1,681.6
1 OpenxAI Network(OPENX) til KMF
Fr179.0904
1 OpenxAI Network(OPENX) til LAK
9,139.130252
1 OpenxAI Network(OPENX) til LKR
රු127.625032
1 OpenxAI Network(OPENX) til MDL
L7.134188
1 OpenxAI Network(OPENX) til MGA
Ar1,885.19972
1 OpenxAI Network(OPENX) til MOP
P3.367404
1 OpenxAI Network(OPENX) til MVR
6.43212
1 OpenxAI Network(OPENX) til MWK
MK727.33404
1 OpenxAI Network(OPENX) til MZN
MT26.86356
1 OpenxAI Network(OPENX) til NPR
रु59.461376
1 OpenxAI Network(OPENX) til PYG
2,981.4768
1 OpenxAI Network(OPENX) til RWF
Fr610.8412
1 OpenxAI Network(OPENX) til SBD
$3.459892
1 OpenxAI Network(OPENX) til SCR
5.742664
1 OpenxAI Network(OPENX) til SRD
$16.1854
1 OpenxAI Network(OPENX) til SVC
$3.6785
1 OpenxAI Network(OPENX) til SZL
L7.268716
1 OpenxAI Network(OPENX) til TMT
m1.4714
1 OpenxAI Network(OPENX) til TND
د.ت1.2376576
1 OpenxAI Network(OPENX) til TTD
$2.846108
1 OpenxAI Network(OPENX) til UGX
Sh1,459.6288
1 OpenxAI Network(OPENX) til XAF
Fr237.526
1 OpenxAI Network(OPENX) til XCD
$1.13508
1 OpenxAI Network(OPENX) til XOF
Fr237.526
1 OpenxAI Network(OPENX) til XPF
Fr42.8808
1 OpenxAI Network(OPENX) til BWP
P5.629156
1 OpenxAI Network(OPENX) til BZD
$0.845004
1 OpenxAI Network(OPENX) til CVE
$39.95902
1 OpenxAI Network(OPENX) til DJF
Fr74.4108
1 OpenxAI Network(OPENX) til DOP
$26.930824
1 OpenxAI Network(OPENX) til DZD
د.ج54.639388
1 OpenxAI Network(OPENX) til FJD
$0.950104
1 OpenxAI Network(OPENX) til GNF
Fr3,623.848
1 OpenxAI Network(OPENX) til GTQ
Q3.211856
1 OpenxAI Network(OPENX) til GYD
$88.040168
1 OpenxAI Network(OPENX) til ISK
kr52.1296

OpenxAI Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af OpenxAI Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel OpenxAI Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om OpenxAI Network

Hvor meget er OpenxAI Network (OPENX) værd i dag?
Den direkte OPENX pris i USD er 0.4204 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OPENX til USD pris?
Den aktuelle pris på OPENXtil USD er $ 0.4204. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OpenxAI Network?
Markedsværdien for OPENX er $ 4.21M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OPENX?
Den cirkulerende forsyning af OPENX er 10.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OPENX?
OPENX opnåede en ATH-pris på 2.0299262343053925 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OPENX?
OPENX så en ATL-pris på 0.0939673303769838 USD.
Hvad er handelsvolumen for OPENX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OPENX er $ 67.19K USD.
Bliver OPENX højere i år?
OPENX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OPENX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:03:04 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

OPENX-til-USD Lommeregner

Beløb

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.4204 USD

Handel OPENX

OPENX/USDT
$0.4204
$0.4204$0.4204
+4.29%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,958.25
$109,958.25$109,958.25

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.69
$3,870.69$3,870.69

-0.63%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02892
$0.02892$0.02892

-3.76%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.55
$185.55$185.55

-0.46%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,958.25
$109,958.25$109,958.25

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.69
$3,870.69$3,870.69

-0.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.55
$185.55$185.55

-0.46%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.59
$74.59$74.59

+5.18%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.846
$19.846$19.846

+3.87%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06990
$0.06990$0.06990

+39.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000490
$0.000490$0.000490

+186.54%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033552
$0.0033552$0.0033552

+64.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004678
$0.00004678$0.00004678

+59.00%