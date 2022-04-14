GRASS (GRASS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GRASS (GRASS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GRASS (GRASS) Information Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Officiel hjemmeside: https://www.getgrass.io/ Hvidbog: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Block Explorer: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Køb GRASS nu!

GRASS (GRASS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GRASS (GRASS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.66M $ 175.66M $ 175.66M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Alle tiders Lav: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Nuværende pris: $ 0.7202 $ 0.7202 $ 0.7202 Få mere at vide om GRASS (GRASS) pris

GRASS (GRASS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GRASS (GRASS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRASS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRASS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRASS's tokenomics, kan du udforske GRASS tokens live-pris!

GRASS (GRASS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GRASS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GRASS prishistorikken nu!

GRASS Prisprediktion Vil du vide, hvor GRASS måske er på vej hen? Vores GRASS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRASS Tokens prisprediktion nu!

