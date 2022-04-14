Animecoin (ANIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Animecoin (ANIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Animecoin (ANIME) Information Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Officiel hjemmeside: https://www.anime.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 Køb ANIME nu!

Animecoin (ANIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Animecoin (ANIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.49M $ 94.49M $ 94.49M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Alle tiders Lav: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 Nuværende pris: $ 0.01706 $ 0.01706 $ 0.01706 Få mere at vide om Animecoin (ANIME) pris

Animecoin (ANIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Animecoin (ANIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANIME's tokenomics, kan du udforske ANIME tokens live-pris!

Sådan køber du ANIME Er du interesseret i at tilføje Animecoin (ANIME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANIME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANIME på MEXC nu!

Animecoin (ANIME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANIME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANIME prishistorikken nu!

ANIME Prisprediktion Vil du vide, hvor ANIME måske er på vej hen? Vores ANIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANIME Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!