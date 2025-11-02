OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på OpenxAI Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.4404 $0.4404 $0.4404 +9.25% USD Faktisk Forudsigelse OpenxAI Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan OpenxAI Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.4404 i 2025. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan OpenxAI Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.462420 i 2026. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OPENX for 2027 være $ 0.485541 med en 10.25% vækstrate. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OPENX i 2028 være $ 0.509818 med en 15.76% vækstrate. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OPENX i 2029 være $ 0.535308 sammen med 21.55% vækstraten. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OPENX i 2030 være $ 0.562074 sammen med 27.63% vækstraten. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OpenxAI Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.915559. OpenxAI Network (OPENX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OpenxAI Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.4913. År Pris Vækst 2025 $ 0.4404 0.00%

2026 $ 0.462420 5.00%

2027 $ 0.485541 10.25%

2028 $ 0.509818 15.76%

2029 $ 0.535308 21.55%

2030 $ 0.562074 27.63%

2031 $ 0.590178 34.01%

2032 $ 0.619687 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.650671 47.75%

2034 $ 0.683204 55.13%

2035 $ 0.717365 62.89%

2036 $ 0.753233 71.03%

2037 $ 0.790895 79.59%

2038 $ 0.830439 88.56%

2039 $ 0.871961 97.99%

2040 $ 0.915559 107.89% Vis mere Kortsigtet OpenxAI Networkprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.4404 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.440460 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.440822 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.442209 0.41% OpenxAI Network (OPENX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på OPENX for November 2, 2025(I dag) , er $0.4404 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. OpenxAI Network (OPENX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for OPENX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.440460 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. OpenxAI Network (OPENX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for OPENX, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.440822 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. OpenxAI Network (OPENX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på OPENX være $0.442209 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel OpenxAI Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.4404$ 0.4404 $ 0.4404 Prisændring (24 T) +9.25% Markedsværdi $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Cirkulationsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Volumen (24 timer) $ 88.83K$ 88.83K $ 88.83K Volumen (24 timer) -- Den seneste OPENX pris er $ 0.4404. Den har en 24-timers ændring på +9.25%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 88.83K. Desuden har OPENX et cirkulerende forsyning på 10.00M og en samlet markedsværdi på $ 4.41M. Se live OPENX pris

Sådan køber du OpenxAI Network (OPENX) Prøver du at købe OPENX? Du kan nu købe OPENX via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber OpenxAI Network og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber OPENX nu

OpenxAI Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på OpenxAI Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på OpenxAI Network 0.4404USD. Det cirkulerende udbud af OpenxAI Network(OPENX) er 0.00 OPENX , hvilket giver det en markedsværdi på $4.41M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.16% $ 0.061800 $ 0.5059 $ 0.359

7 dage 0.03% $ 0.011900 $ 0.5519 $ 0.329

30 dage -0.41% $ -0.3096 $ 0.815 $ 0.1963 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har OpenxAI Network vist en prisbevægelse på $0.061800 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.16% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev OpenxAI Network handlet til en højeste værdi på $0.5519 og en laveste værdi på $0.329 . Den havde oplevet en prisændring på 0.03% . Denne seneste tendens viser OPENXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har OpenxAI Network oplevet en ændring på -0.41% , hvilket svarer til cirka $-0.3096 i værdi. Det tyder på, at OPENX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette OpenxAI Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele OPENX prishistorikken

Hvordan fungerer OpenxAI Network (OPENX )-prisforudsigelsesmodulet? OpenxAI Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på OPENX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for OpenxAI Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på OPENX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på OpenxAI Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for OPENX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af OPENX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for OpenxAI Network.

Hvorfor er OPENX prisforudsigelse vigtig?

OPENX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er OPENX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil OPENX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for OPENX næste måned? Ifølge OpenxAI Network (OPENX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede OPENX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 OPENX koste i 2026? Prisen på 1 OpenxAI Network (OPENX) er i dag $0.4404 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OPENX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på OPENX i 2027? OpenxAI Network (OPENX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 OPENX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for OPENX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil OpenxAI Network (OPENX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for OPENX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil OpenxAI Network (OPENX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 OPENX koste i 2030? Prisen på 1 OpenxAI Network (OPENX) er i dag $0.4404 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OPENX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er OPENX prisforudsigelsen for 2040? OpenxAI Network (OPENX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 OPENX i 2040.