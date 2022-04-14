MINIMA (MINIMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i MINIMA (MINIMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MINIMA (MINIMA) Information The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it's own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Officiel hjemmeside: https://www.minima.global/ Hvidbog: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Block Explorer: https://block.minima.global

MINIMA (MINIMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MINIMA (MINIMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.33M $ 20.33M $ 20.33M Alle tiders Høj: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Alle tiders Lav: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Nuværende pris: $ 0.02033 $ 0.02033 $ 0.02033 Få mere at vide om MINIMA (MINIMA) pris

MINIMA (MINIMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MINIMA (MINIMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINIMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINIMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINIMA's tokenomics, kan du udforske MINIMA tokens live-pris!

Sådan køber du MINIMA Er du interesseret i at tilføje MINIMA (MINIMA) til din portefølje?

MINIMA (MINIMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MINIMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MINIMA prishistorikken nu!

MINIMA Prisprediktion Vil du vide, hvor MINIMA måske er på vej hen? Vores MINIMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MINIMA Tokens prisprediktion nu!

