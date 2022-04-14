Kima Network (KIMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kima Network (KIMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kima Network (KIMA) Information Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima's core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Officiel hjemmeside: https://kima.network Hvidbog: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Kima Network (KIMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kima Network (KIMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 58.43M $ 58.43M $ 58.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Alle tiders Høj: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Alle tiders Lav: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Nuværende pris: $ 0.08761 $ 0.08761 $ 0.08761 Få mere at vide om Kima Network (KIMA) pris

Kima Network (KIMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kima Network (KIMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIMA's tokenomics, kan du udforske KIMA tokens live-pris!

Kima Network (KIMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KIMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KIMA prishistorikken nu!

KIMA Prisprediktion Vil du vide, hvor KIMA måske er på vej hen? Vores KIMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIMA Tokens prisprediktion nu!

