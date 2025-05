KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

NavnKIMA

RangNo.1510

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1,54%

Cirkulationsforsyning32 607 993

Max Udbud210 000 000

Samlet Udbud210 000 000

Cirkulationshastighed0.1552%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.095506932178614,2024-11-27

Laveste pris0.04643687296747349,2025-04-09

Offentlig blockchainARB

