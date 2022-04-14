Pixels (PIXEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pixels (PIXEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pixels (PIXEL) Information Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Officiel hjemmeside: https://www.pixels.xyz/ Hvidbog: https://whitepaper.pixels.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Køb PIXEL nu!

Pixels (PIXEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pixels (PIXEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.29M $ 101.29M $ 101.29M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 169.90M $ 169.90M $ 169.90M Alle tiders Høj: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Alle tiders Lav: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Nuværende pris: $ 0.03398 $ 0.03398 $ 0.03398 Få mere at vide om Pixels (PIXEL) pris

Pixels (PIXEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pixels (PIXEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIXEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIXEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIXEL's tokenomics, kan du udforske PIXEL tokens live-pris!

Sådan køber du PIXEL Er du interesseret i at tilføje Pixels (PIXEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIXEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PIXEL på MEXC nu!

Pixels (PIXEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIXEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIXEL prishistorikken nu!

PIXEL Prisprediktion Vil du vide, hvor PIXEL måske er på vej hen? Vores PIXEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIXEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!