Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Naoris Protocol (NAORIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:33:35 (UTC+8)
Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Naoris Protocol (NAORIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 104.36M
$ 104.36M$ 104.36M
Alle tiders Høj:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.02609
$ 0.02609$ 0.02609

Naoris Protocol (NAORIS) Information

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Officiel hjemmeside:
https://www.naorisprotocol.com/
Hvidbog:
https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Naoris Protocol (NAORIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NAORIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NAORIS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NAORIS's tokenomics, kan du udforske NAORIS tokens live-pris!

Sådan køber du NAORIS

Er du interesseret i at tilføje Naoris Protocol (NAORIS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAORIS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Naoris Protocol (NAORIS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NAORIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NAORIS Prisprediktion

Vil du vide, hvor NAORIS måske er på vej hen? Vores NAORIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

