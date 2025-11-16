GOAT Network (GOATED) Tokenomics

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

Få vigtig indsigt i GOAT Network (GOATED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:28:01 (UTC+8)
USD

GOAT Network (GOATED) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOAT Network (GOATED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 8.51M
$ 8.51M$ 8.51M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 104.35M
$ 104.35M$ 104.35M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 81.60M
$ 81.60M$ 81.60M
Alle tiders Høj:
$ 0.2177
$ 0.2177$ 0.2177
Alle tiders Lav:
$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234
Nuværende pris:
$ 0.0816
$ 0.0816$ 0.0816

GOAT Network (GOATED) Information

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Officiel hjemmeside:
https://www.goat.network/
Hvidbog:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.goat.network/token/0xbC10000000000000000000000000000000000001

GOAT Network (GOATED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for GOAT Network (GOATED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GOATED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GOATED tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GOATED's tokenomics, kan du udforske GOATED tokens live-pris!

Sådan køber du GOATED

Er du interesseret i at tilføje GOAT Network (GOATED) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GOATED, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

GOAT Network (GOATED) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GOATED hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GOATED Prisprediktion

Vil du vide, hvor GOATED måske er på vej hen? Vores GOATED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken