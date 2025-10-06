UdvekslingDEX+
Den direkte GOAT Network pris i dag er 0.10407 USD. Følg med i realtid GOATED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOATED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

GOAT Network Logo

GOAT Network-kurs(GOATED)

1 GOATED til USD direkte pris:

$0.10415
$0.10415
-2.14%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:31:10 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.10083
$ 0.10083
24H lav
$ 0.10849
$ 0.10849
24H høj

$ 0.10083
$ 0.10083

$ 0.10849
$ 0.10849

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+0.88%

-2.13%

+25.88%

+25.88%

GOAT Network (GOATED) realtidsprisen er $ 0.10407. I løbet af de sidste 24 timer har GOATED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.10083 og et højdepunkt på $ 0.10849, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOATEDs højeste pris nogensinde er $ 0.19772632791076053, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.052417385027545234.

Når det gælder kortsigtet performance, GOATED har ændret sig med +0.88% i løbet af den sidste time, -2.13% i løbet af 24 timer og +25.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GOAT Network (GOATED) Markedsinformation

No.1112

$ 10.86M
$ 10.86M

$ 62.98K
$ 62.98K

$ 104.07M
$ 104.07M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

Den nuværende markedsværdi på GOAT Network er $ 10.86M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 62.98K. Det cirkulerende forsyning af GOATED er 104.35M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 104.07M.

GOAT Network (GOATED) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for GOAT Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0022775-2.13%
30 dage$ +0.02607+33.42%
60 dage$ +0.05407+108.14%
90 dage$ +0.05407+108.14%
GOAT Network Prisændring i dag

I dag GOATED blev der registreret en ændring på $ -0.0022775 (-2.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

GOAT Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.02607 (+33.42%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

GOAT Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GOATED sås en ændring af $ +0.05407 (+108.14%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

GOAT Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.05407 (+108.14%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for GOAT Network (GOATED)?

Tjek GOAT NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGOAT Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGOATEDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om GOAT Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din GOAT Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

GOAT Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GOAT Network (GOATED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GOAT Network (GOATED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GOAT Network.

Tjek GOAT Network prisprediktion nu!

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

At forstå tokenomics for GOAT Network (GOATED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOATED Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du GOAT Network (GOATED)

Leder du efter, hvordan du køber GOAT Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe GOAT Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GOATED til lokale valutaer

1 GOAT Network(GOATED) til VND
2,738.60205
2,738.60205
1 GOAT Network(GOATED) til AUD
A$0.1581864
1 GOAT Network(GOATED) til GBP
0.0790932
1 GOAT Network(GOATED) til EUR
0.0895002
1 GOAT Network(GOATED) til USD
$0.10407
1 GOAT Network(GOATED) til MYR
RM0.4360533
1 GOAT Network(GOATED) til TRY
4.3740621
1 GOAT Network(GOATED) til JPY
¥15.92271
1 GOAT Network(GOATED) til ARS
ARS$149.3113104
1 GOAT Network(GOATED) til RUB
8.3661873
1 GOAT Network(GOATED) til INR
9.2382939
1 GOAT Network(GOATED) til IDR
Rp1,734.4993062
1 GOAT Network(GOATED) til PHP
6.1078683
1 GOAT Network(GOATED) til EGP
￡E.4.9152261
1 GOAT Network(GOATED) til BRL
R$0.5588559
1 GOAT Network(GOATED) til CAD
C$0.145698
1 GOAT Network(GOATED) til BDT
12.7298424
1 GOAT Network(GOATED) til NGN
150.3894756
1 GOAT Network(GOATED) til COP
$400.2688305
1 GOAT Network(GOATED) til ZAR
R.1.8076959
1 GOAT Network(GOATED) til UAH
4.3657365
1 GOAT Network(GOATED) til TZS
T.Sh.255.0734886
1 GOAT Network(GOATED) til VES
Bs22.99947
1 GOAT Network(GOATED) til CLP
$98.03394
1 GOAT Network(GOATED) til PKR
Rs29.389368
1 GOAT Network(GOATED) til KZT
54.9468786
1 GOAT Network(GOATED) til THB
฿3.3531354
1 GOAT Network(GOATED) til TWD
NT$3.2043153
1 GOAT Network(GOATED) til AED
د.إ0.3819369
1 GOAT Network(GOATED) til CHF
Fr0.083256
1 GOAT Network(GOATED) til HKD
HK$0.8086239
1 GOAT Network(GOATED) til AMD
֏39.6902166
1 GOAT Network(GOATED) til MAD
.د.م0.9605661
1 GOAT Network(GOATED) til MXN
$1.9315392
1 GOAT Network(GOATED) til SAR
ريال0.3902625
1 GOAT Network(GOATED) til ETB
Br15.9882741
1 GOAT Network(GOATED) til KES
KSh13.4083788
1 GOAT Network(GOATED) til JOD
د.أ0.07378563
1 GOAT Network(GOATED) til PLN
0.3829776
1 GOAT Network(GOATED) til RON
лв0.4589487
1 GOAT Network(GOATED) til SEK
kr0.9865836
1 GOAT Network(GOATED) til BGN
лв0.1758783
1 GOAT Network(GOATED) til HUF
Ft35.0164329
1 GOAT Network(GOATED) til CZK
2.1948363
1 GOAT Network(GOATED) til KWD
د.ك0.03174135
1 GOAT Network(GOATED) til ILS
0.3382275
1 GOAT Network(GOATED) til BOB
Bs0.7191237
1 GOAT Network(GOATED) til AZN
0.176919
1 GOAT Network(GOATED) til TJS
SM0.9553626
1 GOAT Network(GOATED) til GEL
0.2820297
1 GOAT Network(GOATED) til AOA
Kz95.3895213
1 GOAT Network(GOATED) til BHD
.د.ب0.03902625
1 GOAT Network(GOATED) til BMD
$0.10407
1 GOAT Network(GOATED) til DKK
kr0.6733329
1 GOAT Network(GOATED) til HNL
L2.7287154
1 GOAT Network(GOATED) til MUR
4.7601618
1 GOAT Network(GOATED) til NAD
$1.7993703
1 GOAT Network(GOATED) til NOK
kr1.0531884
1 GOAT Network(GOATED) til NZD
$0.1810818
1 GOAT Network(GOATED) til PAB
B/.0.10407
1 GOAT Network(GOATED) til PGK
K0.437094
1 GOAT Network(GOATED) til QAR
ر.ق0.3777741
1 GOAT Network(GOATED) til RSD
дин.10.5714306
1 GOAT Network(GOATED) til UZS
soʻm1,238.9283732
1 GOAT Network(GOATED) til ALL
L8.6888043
1 GOAT Network(GOATED) til ANG
ƒ0.1862853
1 GOAT Network(GOATED) til AWG
ƒ0.1862853
1 GOAT Network(GOATED) til BBD
$0.20814
1 GOAT Network(GOATED) til BAM
KM0.1748376
1 GOAT Network(GOATED) til BIF
Fr304.19661
1 GOAT Network(GOATED) til BND
$0.1342503
1 GOAT Network(GOATED) til BSD
$0.10407
1 GOAT Network(GOATED) til JMD
$16.6564035
1 GOAT Network(GOATED) til KHR
416.28
1 GOAT Network(GOATED) til KMF
Fr44.33382
1 GOAT Network(GOATED) til LAK
2,262.3912591
1 GOAT Network(GOATED) til LKR
රු31.5935706
1 GOAT Network(GOATED) til MDL
L1.7660679
1 GOAT Network(GOATED) til MGA
Ar466.681101
1 GOAT Network(GOATED) til MOP
P0.8336007
1 GOAT Network(GOATED) til MVR
1.592271
1 GOAT Network(GOATED) til MWK
MK180.051507
1 GOAT Network(GOATED) til MZN
MT6.650073
1 GOAT Network(GOATED) til NPR
रु14.7196608
1 GOAT Network(GOATED) til PYG
738.06444
1 GOAT Network(GOATED) til RWF
Fr151.21371
1 GOAT Network(GOATED) til SBD
$0.8564961
1 GOAT Network(GOATED) til SCR
1.4215962
1 GOAT Network(GOATED) til SRD
$4.006695
1 GOAT Network(GOATED) til SVC
$0.9106125
1 GOAT Network(GOATED) til SZL
L1.7993703
1 GOAT Network(GOATED) til TMT
m0.364245
1 GOAT Network(GOATED) til TND
د.ت0.30638208
1 GOAT Network(GOATED) til TTD
$0.7045539
1 GOAT Network(GOATED) til UGX
Sh361.33104
1 GOAT Network(GOATED) til XAF
Fr58.79955
1 GOAT Network(GOATED) til XCD
$0.280989
1 GOAT Network(GOATED) til XOF
Fr58.79955
1 GOAT Network(GOATED) til XPF
Fr10.61514
1 GOAT Network(GOATED) til BWP
P1.3934973
1 GOAT Network(GOATED) til BZD
$0.2091807
1 GOAT Network(GOATED) til CVE
$9.8918535
1 GOAT Network(GOATED) til DJF
Fr18.42039
1 GOAT Network(GOATED) til DOP
$6.6667242
1 GOAT Network(GOATED) til DZD
د.ج13.5259779
1 GOAT Network(GOATED) til FJD
$0.2351982
1 GOAT Network(GOATED) til GNF
Fr897.0834
1 GOAT Network(GOATED) til GTQ
Q0.7950948
1 GOAT Network(GOATED) til GYD
$21.7943394
1 GOAT Network(GOATED) til ISK
kr12.90468

For en mere dybdegående forståelse af GOAT Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel GOAT Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om GOAT Network

Hvor meget er GOAT Network (GOATED) værd i dag?
Den direkte GOATED pris i USD er 0.10407 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOATED til USD pris?
Den aktuelle pris på GOATEDtil USD er $ 0.10407. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GOAT Network?
Markedsværdien for GOATED er $ 10.86M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOATED?
Den cirkulerende forsyning af GOATED er 104.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOATED?
GOATED opnåede en ATH-pris på 0.19772632791076053 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOATED?
GOATED så en ATL-pris på 0.052417385027545234 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOATED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOATED er $ 62.98K USD.
Bliver GOATED højere i år?
GOATED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOATED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:31:10 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

GOATED-til-USD Lommeregner

Beløb

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.10407 USD

Handel GOATED

GOATED/USDT
$0.10415
$0.10415
-2.13%

$110,347.37

$3,882.73

$0.03175

$186.41

$1.0002

$110,347.37

$3,882.73

$186.41

$73.09

$2.5055

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07177

$0.000630

$0.000000000000000000000015

$0.0000000000005417

$0.0022

$0.00004661

