GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network. GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

At forstå tokenomics for GOAT Network (GOATED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOATED Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om GOAT Network Hvor meget er GOAT Network (GOATED) værd i dag? Den direkte GOATED pris i USD er 0.10407 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle GOATED til USD pris? $ 0.10407 . Tjek Den aktuelle pris på GOATEDtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af GOAT Network? Markedsværdien for GOATED er $ 10.86M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af GOATED? Den cirkulerende forsyning af GOATED er 104.35M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOATED? GOATED opnåede en ATH-pris på 0.19772632791076053 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOATED? GOATED så en ATL-pris på 0.052417385027545234 USD . Hvad er handelsvolumen for GOATED? Direkte 24-timers handelsvolumen for GOATED er $ 62.98K USD . Bliver GOATED højere i år? GOATED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOATED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

GOAT Network (GOATED) Vigtige brancheopdateringer

