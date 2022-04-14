Harvest Finance (FARM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Harvest Finance (FARM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Harvest Finance (FARM) Information Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Officiel hjemmeside: https://harvest.finance/ Hvidbog: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Køb FARM nu!

Harvest Finance (FARM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Harvest Finance (FARM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.80M $ 19.80M $ 19.80M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Alle tiders Lav: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Nuværende pris: $ 29.46 $ 29.46 $ 29.46 Få mere at vide om Harvest Finance (FARM) pris

Harvest Finance (FARM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Harvest Finance (FARM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FARM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FARM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FARM's tokenomics, kan du udforske FARM tokens live-pris!

Sådan køber du FARM Er du interesseret i at tilføje Harvest Finance (FARM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FARM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FARM på MEXC nu!

Harvest Finance (FARM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FARM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FARM prishistorikken nu!

FARM Prisprediktion Vil du vide, hvor FARM måske er på vej hen? Vores FARM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FARM Tokens prisprediktion nu!

