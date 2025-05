FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

NavnFARM

RangNo.844

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)173.21%

Cirkulationsforsyning672,183.450713

Max Udbud0

Samlet Udbud690,420

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj660.109464612,2020-09-12

Laveste pris20.47768873365183,2023-09-01

Offentlig blockchainETH

