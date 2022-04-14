Boba (BOBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boba (BOBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boba (BOBA) Information Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Officiel hjemmeside: https://boba.network/ Hvidbog: https://docs.boba.network/ Block Explorer: https://bobascan.com Køb BOBA nu!

Boba (BOBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boba (BOBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.88M $ 17.88M $ 17.88M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 171.62M $ 171.62M $ 171.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.09M $ 52.09M $ 52.09M Alle tiders Høj: $ 8 $ 8 $ 8 Alle tiders Lav: $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 Nuværende pris: $ 0.10417 $ 0.10417 $ 0.10417 Få mere at vide om Boba (BOBA) pris

Boba (BOBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boba (BOBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOBA's tokenomics, kan du udforske BOBA tokens live-pris!

Boba (BOBA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOBA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOBA prishistorikken nu!

BOBA Prisprediktion Vil du vide, hvor BOBA måske er på vej hen? Vores BOBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOBA Tokens prisprediktion nu!

