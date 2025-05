BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

NavnBOBA

RangNo.925

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.18%

Cirkulationsforsyning171,624,231.86

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.3432%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.9879991275196645,2021-11-25

Laveste pris0.06709533464059267,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

