Bellscoin (BELLS) Information Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful. Officiel hjemmeside: https://bellscoin.com/ Hvidbog: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Block Explorer: https://nintondo.io/explorer Køb BELLS nu!

Bellscoin (BELLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bellscoin (BELLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 60.94M $ 60.94M $ 60.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Alle tiders Lav: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Nuværende pris: $ 0.181 $ 0.181 $ 0.181 Få mere at vide om Bellscoin (BELLS) pris

Bellscoin (BELLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bellscoin (BELLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BELLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BELLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BELLS's tokenomics, kan du udforske BELLS tokens live-pris!

Bellscoin (BELLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BELLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BELLS prishistorikken nu!

BELLS Prisprediktion Vil du vide, hvor BELLS måske er på vej hen? Vores BELLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BELLS Tokens prisprediktion nu!

