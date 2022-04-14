Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Haedal Protocol (HAEDAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Haedal Protocol (HAEDAL) Information Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.haedal.xyz/ Hvidbog: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Køb HAEDAL nu!

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Haedal Protocol (HAEDAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.44M $ 29.44M $ 29.44M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.08M $ 133.08M $ 133.08M Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Nuværende pris: $ 0.13308 $ 0.13308 $ 0.13308 Få mere at vide om Haedal Protocol (HAEDAL) pris

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Haedal Protocol (HAEDAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAEDAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAEDAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAEDAL's tokenomics, kan du udforske HAEDAL tokens live-pris!

