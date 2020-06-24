balancer (BAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i balancer (BAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

balancer (BAL) Information Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Officiel hjemmeside: https://balancer.fi/ Hvidbog: https://docs.balancer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Køb BAL nu!

balancer (BAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for balancer (BAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.55M $ 90.55M $ 90.55M Samlet udbud $ 96.15M $ 96.15M $ 96.15M Cirkulerende forsyning $ 66.75M $ 66.75M $ 66.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 130.43M $ 130.43M $ 130.43M Alle tiders Høj: $ 74.82807 $ 74.82807 $ 74.82807 Alle tiders Lav: $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 Nuværende pris: $ 1.3565 $ 1.3565 $ 1.3565 Få mere at vide om balancer (BAL) pris

balancer (BAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for balancer (BAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAL's tokenomics, kan du udforske BAL tokens live-pris!

balancer (BAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAL prishistorikken nu!

BAL Prisprediktion Vil du vide, hvor BAL måske er på vej hen? Vores BAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAL Tokens prisprediktion nu!

