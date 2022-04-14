Tokenomika pro Node Pay (NC)

Informace o Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Oficiální webové stránky:
https://www.nodepay.ai/
Bílá kniha:
https://docs.nodepay.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE

Node Pay (NC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Node Pay (NC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.69M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 177.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.77M
Historické maximum:
$ 0.375
Historické minimum:
$ 0.017991677025894173
Aktuální cena:
$ 0.02077
Tokenomika Node Pay (NC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Node Pay (NC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.