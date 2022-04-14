Tokenomika pro Pixels (PIXEL)

Zjistěte klíčové informace o Pixels (PIXEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pixels (PIXEL)

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Oficiální webové stránky:
https://www.pixels.xyz/
Bílá kniha:
https://whitepaper.pixels.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31

Pixels (PIXEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pixels (PIXEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 109.60M
Celkový objem:
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 2.98B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 183.85M
Historické maximum:
$ 1.079
Historické minimum:
$ 0.018845783146790054
Aktuální cena:
$ 0.03677
Tokenomika Pixels (PIXEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pixels (PIXEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PIXEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PIXEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PIXEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPIXEL!

Jak nakupovat PIXEL

Chtěli byste si přidat Pixels (PIXEL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PIXEL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Pixels (PIXEL)

Analýza historie cen PIXEL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PIXEL

Chcete vědět, kam může PIXEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PIXEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.