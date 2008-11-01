Tokenomika pro Bitcoin (BTC)

Zjistěte klíčové informace o Bitcoin (BTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bitcoin (BTC)

Bitcoin je digitální aktivum a platební systém vynalezený Satoshi Nakamotem, který publikoval související dokument v roce 2008 a vydal ho jako open-source software v roce 2009. Systém funguje jako peer-to-peer; uživatelé mohou provádět transakce přímo bez prostředníka.

Oficiální webové stránky:
https://bitcoin.org/
Bílá kniha:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Block Explorer:
https://blockchain.info/

Bitcoin (BTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin (BTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.40T
$ 2.40T
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 19.91M
$ 19.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.53T
$ 2.53T
Historické maximum:
$ 123,217.99
$ 123,217.99
Historické minimum:
$ 0.04864654
$ 0.04864654
Aktuální cena:
$ 120,601.51
$ 120,601.51

Hloubková struktura tokenu Bitcoin (BTC)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů BTC. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Issuance Mechanism

Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached.

Allocation Mechanism

All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources.

Allocation Table

Allocation DescriptionAllocation RecipientUnlock TypeUnlock GranularityUnlock Start DateUnlock End Date
Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC.Block Rewardslineardaily2040-01-302044-01-09

Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration.

Usage and Incentive Mechanism

  • Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.
  • Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners.

Locking Mechanism

Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process.

Unlocking Time

There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceMining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC
Allocation100% to miners via block rewards
UsagePeer-to-peer payments, store of value, settlement asset
IncentiveBlock rewards (decreasing over time), transaction fees
LockingNo protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions
UnlockingImmediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140

Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.

Tokenomika Bitcoin (BTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitcoin (BTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTC!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.