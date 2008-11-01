Tokenomika pro Bitcoin (BTC)
Informace o Bitcoin (BTC)
Bitcoin je digitální aktivum a platební systém vynalezený Satoshi Nakamotem, který publikoval související dokument v roce 2008 a vydal ho jako open-source software v roce 2009. Systém funguje jako peer-to-peer; uživatelé mohou provádět transakce přímo bez prostředníka.
Bitcoin (BTC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin (BTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Bitcoin (BTC)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů BTC. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached.
Allocation Mechanism
All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources.
Allocation Table
|Allocation Description
|Allocation Recipient
|Unlock Type
|Unlock Granularity
|Unlock Start Date
|Unlock End Date
|Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC.
|Block Rewards
|linear
|daily
|2040-01-30
|2044-01-09
Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration.
Usage and Incentive Mechanism
- Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.
- Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners.
Locking Mechanism
Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process.
Unlocking Time
There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Mining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC
|Allocation
|100% to miners via block rewards
|Usage
|Peer-to-peer payments, store of value, settlement asset
|Incentive
|Block rewards (decreasing over time), transaction fees
|Locking
|No protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions
|Unlocking
|Immediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140
Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.
Tokenomika Bitcoin (BTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bitcoin (BTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTC!
Historie cen pro Bitcoin (BTC)
Analýza historie cen BTC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny BTC
Chcete vědět, kam může BTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
