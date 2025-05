NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

JménoNC

PoziceNo.1219

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.20%

Objem v oběhu177,472,445

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,995,169.1402713

Poměr v oběhu0.1774%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4781783640298408,2025-01-17

Nejnižší cena0.03169681551524243,2025-04-07

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníNodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.