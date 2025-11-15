Tokenomika pro Everlyn AI (LYN)

Tokenomika pro Everlyn AI (LYN)

Zjistěte klíčové informace o Everlyn AI (LYN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:25:48 (UTC+8)
Everlyn AI (LYN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Everlyn AI (LYN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 29.42M
$ 29.42M$ 29.42M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 255.64M
$ 255.64M$ 255.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 115.10M
$ 115.10M$ 115.10M
Historické maximum:
$ 1.2824
$ 1.2824$ 1.2824
Historické minimum:
$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109
Aktuální cena:
$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151

Informace o Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Oficiální webové stránky:
https://www.everlyn.ai
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Tokenomika Everlyn AI (LYN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Everlyn AI (LYN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LYN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LYN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LYN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLYN!

Jak nakupovat LYN

Chtěli byste si přidat Everlyn AI (LYN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LYN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Everlyn AI (LYN)

Analýza historie cen LYN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LYN

Chcete vědět, kam může LYN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LYN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

