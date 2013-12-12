Tokenomika pro DOGE (DOGE)
Informace o DOGE (DOGE)
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGE (DOGE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOGE (DOGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu DOGE (DOGE)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů DOGE. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by:
- Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.
- No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.
- Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap.
|Parameter
|Value/Description
|Block Reward
|10,000 DOGE per block
|Block Time
|~1 minute
|Annual Issuance
|~5 billion DOGE
|Supply Cap
|None (uncapped)
|Consensus
|Proof-of-Work (Scrypt)
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.
- Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network.
Usage and Incentive Mechanism
Dogecoin’s primary use cases and incentives include:
- Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.
- Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.
- Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network.
|Use Case
|Description
|Payments
|Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping
|Community Initiatives
|Charity, crowdfunding, sponsorships
|Mining Incentives
|Block rewards for network security
Locking Mechanism
- No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.
- No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation.
Unlocking Time
- Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable.
Summary Table
|Aspect
|Dogecoin Mechanism/Policy
|Issuance
|Fixed block reward, perpetual inflation
|Allocation
|100% via mining, no pre-mine or team allocation
|Usage/Incentives
|Payments, tipping, community, mining rewards
|Locking
|None (all tokens liquid upon issuance)
|Unlocking
|Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).
- Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement.
Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.
Tokenomika DOGE (DOGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DOGE (DOGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DOGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGE!
Historie cen pro DOGE (DOGE)
Analýza historie cen DOGE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny DOGE
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
