Zjistěte klíčové informace o DOGE (DOGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOGE (DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Oficiální webové stránky:
http://dogecoin.com/
Bílá kniha:
https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md
Block Explorer:
https://blockchair.com/dogecoin

Tržní kapitalizace:
$ 37.46B
$ 37.46B$ 37.46B
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 150.49B
$ 150.49B$ 150.49B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.74
$ 0.74$ 0.74
Historické minimum:
$ 0.000085474399384111
$ 0.000085474399384111$ 0.000085474399384111
Aktuální cena:
$ 0.24894
$ 0.24894$ 0.24894

Hloubková struktura tokenu DOGE (DOGE)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů DOGE. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Issuance Mechanism

Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by:

  • Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.
  • No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.
  • Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap.
ParameterValue/Description
Block Reward10,000 DOGE per block
Block Time~1 minute
Annual Issuance~5 billion DOGE
Supply CapNone (uncapped)
ConsensusProof-of-Work (Scrypt)

Allocation Mechanism

  • No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.
  • Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network.

Usage and Incentive Mechanism

Dogecoin’s primary use cases and incentives include:

  • Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.
  • Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.
  • Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network.
Use CaseDescription
PaymentsFast, low-fee transactions for goods, services, tipping
Community InitiativesCharity, crowdfunding, sponsorships
Mining IncentivesBlock rewards for network security

Locking Mechanism

  • No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.
  • No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation.

Unlocking Time

  • Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable.

Summary Table

AspectDogecoin Mechanism/Policy
IssuanceFixed block reward, perpetual inflation
Allocation100% via mining, no pre-mine or team allocation
Usage/IncentivesPayments, tipping, community, mining rewards
LockingNone (all tokens liquid upon issuance)
UnlockingContinuous via mining, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).
  • Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement.

Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

Tokenomika DOGE (DOGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOGE (DOGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGE!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.