Pre-listingovými body se rozumí zvláštní typ pre-market obchodování, kdy projektový tým ještě nedokončil tokenomiku, například maximální objem a další podrobnosti. Tyto tokeny jsou zpočátku obchodovány jako body na základě předem stanoveného maximálního objemu. Jakmile projektový tým oficiálně odhalí tokenomiku, platforma poměrně upraví množství a cenu vámi vyřízených objednávek podle skutečného maximálního objemu, přičemž celková částka objednávky zůstane nezměněna. Poté si můžete zkontrolovat své upravené objednávky v oficiálním projektu pre-market obchodování a připravit se na vypořádání.