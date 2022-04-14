Jak provádět pre-market obchodování?

1
Vytvořit objednávky
Vyberte požadovaný token, klikněte [Create Order] a vyberte kartu [Buy]. Dále zadejte množství a cenu a zadejte nákupní objednávku.
2
Spárovat objednávky
Počkejte na prodávajícího, se kterým bude vaše objednávka spárována. Jakmile prodávající přijme vaši objednávku, jednoduše počkejte na tokeny v době vypořádání.
3
Vypořádat objednávky
Tokeny obdržíte od prodávajícího v době vypořádání. V opačném případě vám platforma vrátí částku objednávky a poskytne odpovídající kompenzaci.
1
Vybrat objednávku
Vyhledejte existující prodejní objednávku na MEXC Pre-market, která odpovídá požadované ceně a množství tokenů.
2
Spárovat objednávky
Pečlivě si prohlédněte množství a cenu, klikněte na tlačítko [Buy] a potvrďte nákup.
3
Vypořádat objednávky
Pokud prodávající dokončí vypořádání ve stanovené lhůtě, obdržíte zakoupené tokeny. V opačném případě vám platforma vrátí částku objednávky a poskytne odpovídající kompenzaci.
1
Vytvořit objednávky
Vyberte požadovaný token, klikněte [Create Order] a vyberte kartu [Sell]. Dále zadejte množství a cenu a zadejte prodejní objednávku. Odešlete objednávku a zaplaťte odpovídající částku (včetně zástavy).
2
Spárovat objednávky
Počkejte na kupujícího, se kterým bude vaše objednávka spárována. Jakmile kupující přijme vaši objednávku, buďte připraveni tokeny doručit během lhůty pro vypořádání.
3
Vypořádat objednávky
Ujistěte se, že na svém spotovém účtu máte dostatečný počet tokenů k doručení před časem vypořádání. V opačném případě vaše zástava propadne.
1
Vybrat objednávku
Vyhledejte existující nákupní objednávku na MEXC Pre-market, která odpovídá požadované ceně a množství tokenů.
2
Spárovat objednávky
Pečlivě zkontrolujte množství a cenu, poté klikněte na [Sell] a potvrďte svůj prodej, abyste zaplatili odpovídající částku (včetně zástavy).
3
Vypořádat objednávky
Ujistěte se, že na svém spotovém účtu máte dostatečný počet tokenů k doručení před časem vypořádání. V opačném případě vaše zástava propadne.

FAQ

Co je pre-market obchodování?

Pre-market obchodování na MEXC je speciální over-the-Counter (OTC) služba. Umožňuje investorům obchodovat s novými kryptoměnami ještě před jejich oficiálním zalistováním na burze. Kupující a prodávající mohou spárovat své obchody výběrem svých požadovaných cen a objemů. To dává včasným investorům výhodu.