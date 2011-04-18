Tokenomika pro XRP (XRP)
Informace o XRP (XRP)
Ripple je základní měnou sítě Ripple, která může kolovat po celé síti Ripple. Celkový zásob je 100 miliard a postupně klesá s nárůstem počtu transakcí. Provozovatelem Ripple je společnost Ripple Labs (dříve OpenCoin). Měna Ripple je jedinou společnou měnou v systému Ripple. Je odlišná od ostatních měn v systému. Například CNY a USD nelze vybrat v různých bránách. Jinými slovy, CNY vydáno bránou A lze vybrat pouze u brány A, nikoliv u brány B. Jinak je nutné jej převést na CNY u brány B prostřednictvím otevřené objednávky systému Ripple. Ripple však nemá žádná taková omezení. Je univerzální v ripple systému. Ripple (XRP), stejně jako Bitcoin, je digitální měna postavená na matematice a kryptografii. Avšak na rozdíl od prázdného Bitcoinu má XRP roli spojení a nabízí funkci záruky bezpečnosti v systému Ripple. Záruka bezpečnosti je nezbytná a vyžaduje, aby brána účastnící se tohoto protokolu držela malé množství XRP.
XRP (XRP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XRP (XRP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu XRP (XRP)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů XRP. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.
- No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description
|Allocation Details
|Locking/Unlocking Mechanism
|Ripple (the company)
|79.8% allocated to Ripple at genesis
|In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow
|1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022)
|Public/Other
|Remaining supply
|Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives
|No formal vesting; subject to market distribution
- Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.
- Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.
- Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.
- No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance.
Unlocking Time
|Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Ripple
|Cliff
|Monthly
|2017-12-01
|2022-06-01
|1,000,000,000 XRP
- Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100 billion XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|Majority to Ripple, remainder to public/partners
|Locking
|55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022)
|Unlocking
|Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow
|Usage
|Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives
|Incentives
|No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.
- Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.
- No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis.
This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.
Tokenomika XRP (XRP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro XRP (XRP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XRP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XRP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XRP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXRP!
Analýza historie cen XRP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny XRP
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.