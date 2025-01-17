Tokenomika pro OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Tokenomika pro OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Zjistěte klíčové informace o OFFICIAL TRUMP (TRUMP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

Oficiální webové stránky:
https://gettrumpmemes.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN

OFFICIAL TRUMP (TRUMP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OFFICIAL TRUMP (TRUMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.93B
$ 1.93B$ 1.93B
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.65B
$ 9.65B$ 9.65B
Historické maximum:
$ 78
$ 78$ 78
Historické minimum:
$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142
Aktuální cena:
$ 9.652
$ 9.652$ 9.652

Hloubková struktura tokenu OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů TRUMP. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP
  • Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch
  • Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules

Allocation Mechanism

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Liquidity10%100% released at Token Generation Event (TGE)
Public Distribution10%100% released at TGE
Creators & CIC Digital, 136%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 218%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 318%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 44%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 52%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 62%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.
  • Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.
  • Community Incentives:
    • Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders).
    • Rewards program where users accumulate points by connecting wallets.
    • Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards).
    • Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.
  • No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.
  • Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.
  • Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028.

Unlocking Table

Allocation CategoryStart DateEnd DateCliffInitial UnlockLinear Vesting PeriodTotal Allocation (%)
Liquidity2025-01-172025-01-17None100%None10
Public Distribution2025-01-172025-01-17None100%None10
Creators & CIC Digital, 12025-01-172028-01-163 months10%24 months36
Creators & CIC Digital, 22025-01-172028-01-166 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 32025-01-172028-01-1612 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 42025-01-172028-01-163 months10%24 months4
Creators & CIC Digital, 52025-01-172028-01-166 months25%24 months2
Creators & CIC Digital, 62025-01-172028-01-1612 months25%24 months2

Additional Notes

  • Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.
  • Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.
  • Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders.

Summary Table

MechanismDetails
Issuance1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years
AllocationSee detailed table above
Usage/IncentivesCollectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards
LockingCliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations
Unlocking TimeJan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock)

For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

Tokenomika OFFICIAL TRUMP (TRUMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OFFICIAL TRUMP (TRUMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRUMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRUMP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRUMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRUMP!

Jak nakupovat TRUMP

Chtěli byste si přidat OFFICIAL TRUMP (TRUMP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TRUMP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Analýza historie cen TRUMP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TRUMP

Chcete vědět, kam může TRUMP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRUMP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.