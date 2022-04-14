Tokenomika pro Turbo (TURBO)

Tokenomika pro Turbo (TURBO)

Zjistěte klíčové informace o Turbo (TURBO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Turbo (TURBO)

Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot.

Oficiální webové stránky:
https://turbotoken.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3

Turbo (TURBO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Turbo (TURBO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 346.10M
Celkový objem:
$ 69.00B
Objem v oběhu:
$ 69.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 346.10M
Historické maximum:
$ 0.014459
Historické minimum:
$ 0.000015467388794084
Aktuální cena:
$ 0.005016
Hloubková struktura tokenu Turbo (TURBO)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů TURBO. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Turbo ($TURBO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, designed to be fully decentralized, community-driven, and simple in its tokenomics. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.

Issuance Mechanism

  • Fixed Supply: Turbo has a total supply of 69 billion tokens.
  • No Ongoing Issuance: All tokens were minted at launch; there is no inflation or further issuance. The contract ownership has been renounced, ensuring no party can mint additional tokens.
  • Initial Distribution: The tokens were distributed as follows:
    • Crowdfunded: 60 billion tokens
    • Founder Allocation: 9 billion tokens
  • All Tokens in Circulation: There are no tokens held in reserve or subject to future unlocks.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryAmount (Billion)Percentage of Total SupplyNotes
Crowdfunded6087%Distributed to community
Founder Allocation913%Allocated to founder
Total69100%All tokens in circulation
  • No Team, Treasury, or Reserve: There are no allocations for team, treasury, or ecosystem funds. The project is entirely community-driven.

Usage and Incentive Mechanism

  • Decentralized and Permissionless: Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval.
  • No Transaction Taxes: Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading.
  • No Staking, Yield, or Rewards: There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury.
  • Community-Driven Utility: The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events.
  • No Governance Mechanism: Turbo operates without formal governance; all decisions and developments are community-led.

Locking Mechanism

  • No Locking or Vesting: All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation.
  • Renounced Contract Ownership: The smart contract is immutable, and no party can introduce new locking or vesting mechanisms.

Unlocking Time

  • Immediate Unlock: All tokens were unlocked and distributed at launch. There are no future unlock events.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceFixed supply, all tokens minted at launch, no further issuance
Allocation87% crowdfunded, 13% founder, 0% team/treasury, all in circulation
Usage/IncentivesNo taxes, no staking/yield, fully community-driven, no profit/treasury
LockingNone; all tokens unlocked and distributed at launch
UnlockingImmediate; no future unlocks or vesting

Additional Notes

  • Decentralization: Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes.
  • Legal and Regulatory: Users are responsible for compliance with local laws and regulations.
  • No Guarantees: There are no guarantees of profit, future value, or ongoing development; participation is at users’ own risk.

In summary: Turbo’s tokenomics are intentionally simple and transparent, with all tokens distributed at launch, no ongoing issuance, no vesting or locking, and no built-in incentives beyond community-driven use and adoption. This structure is designed to empower the community and ensure true decentralization.

Tokenomika Turbo (TURBO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Turbo (TURBO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TURBO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TURBO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TURBO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTURBO!

Jak nakupovat TURBO

Chtěli byste si přidat Turbo (TURBO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TURBO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Turbo (TURBO)

Analýza historie cen TURBO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TURBO

Chcete vědět, kam může TURBO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TURBO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.