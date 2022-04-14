Tokenomika pro Adventure Gold (AGLD)

Zjistěte klíčové informace o Adventure Gold (AGLD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Oficiální webové stránky:
https://adventurelayer.xyz
Bílá kniha:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Adventure Gold (AGLD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 60.10M
$ 60.10M$ 60.10M
Celkový objem:
$ 96.00M
$ 96.00M$ 96.00M
Objem v oběhu:
$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.63M
$ 74.63M$ 74.63M
Historické maximum:
$ 8.2
$ 8.2$ 8.2
Historické minimum:
$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023
Aktuální cena:
$ 0.7774
$ 0.7774$ 0.7774

Tokenomika Adventure Gold (AGLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Adventure Gold (AGLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AGLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AGLD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AGLD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAGLD!

Jak nakupovat AGLD

Chtěli byste si přidat Adventure Gold (AGLD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AGLD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Adventure Gold (AGLD)

Analýza historie cen AGLD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AGLD

Chcete vědět, kam může AGLD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AGLD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.