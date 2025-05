AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

JménoAGLD

PoziceNo.417

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)28.24%

Objem v oběhu77,310,001

Max. objem96,000,000

Celkový objem92,810,001

Poměr v oběhu0.8053%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.62791577,2021-09-03

Nejnižší cena0.20848210063010023,2022-11-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníAGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.