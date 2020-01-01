Rollbit Coin (RLB) এর টোকেনোমিক্স

Rollbit Coin (RLB) এর টোকেনোমিক্স

Rollbit Coin (RLB) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
USD

Rollbit Coin (RLB) এর তথ্য

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://rollbit.com/
হোয়াইটপেপার:
https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper

Rollbit Coin (RLB) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Rollbit Coin (RLB) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 124.38M
$ 124.38M$ 124.38M
মোট সরবরাহ:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 124.39M
$ 124.39M$ 124.39M
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.264358
$ 0.264358$ 0.264358
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.00093506
$ 0.00093506$ 0.00093506
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.06294
$ 0.06294$ 0.06294

Rollbit Coin (RLB) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Rollbit Coin (RLB) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক RLB টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো RLB টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি RLB এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, RLBটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

RLB এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় RLB এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের RLB প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

আপনি কেন MEXC বেছে নেবেন?

MEXC বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার হোন না কেন, MEXC হল আপনার ক্রিপ্টোয় প্রবেশের সবচেয়ে সহজ উপায়।

স্পট এবং ফিউচার মার্কেটে 4,000 এরও বেশি ট্রেডিং পেয়ার
CEX-গুলোর মধ্যে দ্রুততম টোকেন লিস্টিং
শিল্প জুড়ে #1 লিকুইডিটি
সর্বনিম্ন ফি, 24/7 কাস্টমার সার্ভিস দ্বারা সমর্থিত
ব্যবহারকারীর ফান্ডের জন্য 100%+ টোকেন রিজার্ভ স্বচ্ছতা
অতি-স্বল্প প্রাথমিক ব্যয়: মাত্র 1 USDT দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন
mc_how_why_title
মাত্র 1 USDT দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন: ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায়!

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।