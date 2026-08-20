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RollX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.13858 BDT। ROLL-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ROLL-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!RollX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.13858 BDT। ROLL-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ROLL-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ROLL সম্পর্কে আরও

ROLL প্রাইসের তথ্য

ROLL কী

ROLL হোয়াইটপেপার

ROLL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ROLL টোকেনোমিক্স

ROLL প্রাইস পূর্বাভাস

ROLL ইতিহাস

ROLL ক্রয়ের গাইড

ROLL-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ROLL স্পট

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RollX লোগো

RollX প্রাইস(ROLL)

1 ROLL থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳16.9407502
৳16.9407502৳16.9407502
-0.02%1D
BDT
RollX (ROLL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:08:07 (UTC+8)

RollX-এর আজকের প্রাইস

আজ RollX (ROLL)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.13858, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROLL থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROLL-এর জন্য ৳ 0.13858

RollX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ROLL। গত 24 ঘণ্টায়, ROLL এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1382 (নিম্ন) এবং ৳ 0.13929 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROLL গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে +3.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 53.38K-তে পৌঁছেছে।

RollX (ROLL) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 53.38K
৳ 53.38K৳ 53.38K

৳ 138.58M
৳ 138.58M৳ 138.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

RollX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 53.38K। ROLL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 138.58M

RollX-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.1382
৳ 0.1382৳ 0.1382
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.13929
৳ 0.13929৳ 0.13929
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.1382
৳ 0.1382৳ 0.1382

৳ 0.13929
৳ 0.13929৳ 0.13929

--
----

--
----

-0.19%

-0.02%

+3.25%

+3.25%

RollX (ROLL) প্রাইসের হিস্টরি BDT

RollX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.0033888-0.02%
30 দিন৳ -0.00562-3.90%
60 দিন৳ +0.05682+69.49%
90 দিন৳ +0.05888+73.87%
RollX আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ROLL এর পরিবর্তন ৳ -0.0033888 (-0.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

RollX 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00562(-3.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

RollX 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ROLL এর প্রাইস ৳ +0.05682 (+69.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

RollX 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.05888 (+73.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি RollX (ROLL) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই RollX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

RollX-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি RollX-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

RollX-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ROLL মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

**বাজারের গঠন** ROLL_USDT র 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.03158, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.03079-এর উপরে 2.57% পরিমাণে অবস্থিত। এই মুহূর্তে মূল্যটি R1 (0.03239) পরীক্ষার সীমার মধ্যে রয়েছে। MA এবং EMA এর সংক্ষিপ্ত সময়ের সময়সীমার সকল মানদণ্ডই ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে, এবং মূল্যটি গড়ের সিস্টেমের উপরের সীমার অঞ্চলে চলছে। বর্তমান গঠন হাব সিস্টেমের উপরের অর্ধেকের মধ্যে অবস্থিত, এবং R2 (0.03395) পর্যন্ত এখনও 7.5% স্থান বাকি আছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সংকেতে গোল্ডেন ক্রস প্রদর্শিত হয়েছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনগুলো শূন্য অক্ষের কাছাকাছি অবস্থিত। RSI মাঝারি স্তরে রয়েছে, এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, ফলে শক্তির প্রসারণের সম্ভাবনা এখনও বজায় আছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের সূচকগুলো এবং গড়ের সিস্টেম একই দিকের সংগঠন প্রদর্শন করছে, যা বুলিশ শক্তির কেন্দ্রীভূত অবস্থাকে বজায় রাখছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.03239 (বর্তমান মূল্য থেকে 2.56% দূরে), যা নিকটস্থ পর্যবেক্ষণ স্তর হিসেবে কাজ করছে। R2 অবস্থান করছে 0.03395 (বর্তমান মূল্য থেকে 7.5% দূরে), যা দূরবর্তী সন্দর্ভ স্তর হিসেবে কাজ করছে। নিচের দিকে, কেন্দ্রীয় স্তর 0.03079 (বর্তমান মূল্য থেকে 2.5% দূরে) এবং S1 অবস্থান করছে 0.02923 (বর্তমান মূল্য থেকে 7.44% দূরে), যা দুইটি প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভ স্তর হিসেবে কাজ করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো RollX-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

RollX (ROLL) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা
2. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতার স্তর
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতা
4. প্রকল্পের উন্নয়নের আপডেট এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের প্রসার
6. DeFi টোকেনগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ
7. চাহিদা এবং সরবরাহের গতিবিধি
8. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতার হার
9. অনুরূপ ব্লকচেইন প্রকল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
10. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণগুলি

মানুষ কেন RollX-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের RollX (ROLL) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করা, কেনা/বিক্রয়ের অর্ডারের সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

RollX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য RollX (ROLL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ROLL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
RollX (ROLL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, RollX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে RollX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ROLL এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, RollX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ RollX কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

RollX দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ROLL কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে RollX কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার RollX (ROLL) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং RollX তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে RollX (ROLL) কিনবেন নির্দেশিকা

RollX দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

RollX এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে RollX (ROLL) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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RollX (ROLL) কী?

RollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.

RollX সম্পর্কিত রিসোর্স

RollX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল RollX ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: RollX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:08:07 (UTC+8)

RollX (ROLL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

RollX সম্পর্কে আরও জানুন

ROLL USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ROLL-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ROLL USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে RollX (ROLL) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ROLL/USDT
৳16.938306
৳16.938306৳16.938306
0.00%
384.97K (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ROLL-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ROLL
ROLL
BDT
BDT

1 ROLL = 16.9358618 BDT