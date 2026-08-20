RollX প্রাইস(ROLL)
আজ RollX (ROLL)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.13858, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROLL থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROLL-এর জন্য ৳ 0.13858।
RollX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ROLL। গত 24 ঘণ্টায়, ROLL এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1382 (নিম্ন) এবং ৳ 0.13929 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROLL গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে +3.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 53.38K-তে পৌঁছেছে।
BASE
RollX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 53.38K। ROLL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 138.58M।
-0.19%
-0.02%
+3.25%
+3.25%
RollX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0033888
|-0.02%
|30 দিন
|৳ -0.00562
|-3.90%
|60 দিন
|৳ +0.05682
|+69.49%
|90 দিন
|৳ +0.05888
|+73.87%
আজ, ROLL এর পরিবর্তন ৳ -0.0033888 (-0.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00562(-3.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ROLL এর প্রাইস ৳ +0.05682 (+69.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.05888 (+73.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি RollX (ROLL) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই RollX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি RollX-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ROLL মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
**বাজারের গঠন** ROLL_USDT র 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.03158, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.03079-এর উপরে 2.57% পরিমাণে অবস্থিত। এই মুহূর্তে মূল্যটি R1 (0.03239) পরীক্ষার সীমার মধ্যে রয়েছে। MA এবং EMA এর সংক্ষিপ্ত সময়ের সময়সীমার সকল মানদণ্ডই ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে, এবং মূল্যটি গড়ের সিস্টেমের উপরের সীমার অঞ্চলে চলছে। বর্তমান গঠন হাব সিস্টেমের উপরের অর্ধেকের মধ্যে অবস্থিত, এবং R2 (0.03395) পর্যন্ত এখনও 7.5% স্থান বাকি আছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সংকেতে গোল্ডেন ক্রস প্রদর্শিত হয়েছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনগুলো শূন্য অক্ষের কাছাকাছি অবস্থিত। RSI মাঝারি স্তরে রয়েছে, এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, ফলে শক্তির প্রসারণের সম্ভাবনা এখনও বজায় আছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের সূচকগুলো এবং গড়ের সিস্টেম একই দিকের সংগঠন প্রদর্শন করছে, যা বুলিশ শক্তির কেন্দ্রীভূত অবস্থাকে বজায় রাখছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.03239 (বর্তমান মূল্য থেকে 2.56% দূরে), যা নিকটস্থ পর্যবেক্ষণ স্তর হিসেবে কাজ করছে। R2 অবস্থান করছে 0.03395 (বর্তমান মূল্য থেকে 7.5% দূরে), যা দূরবর্তী সন্দর্ভ স্তর হিসেবে কাজ করছে। নিচের দিকে, কেন্দ্রীয় স্তর 0.03079 (বর্তমান মূল্য থেকে 2.5% দূরে) এবং S1 অবস্থান করছে 0.02923 (বর্তমান মূল্য থেকে 7.44% দূরে), যা দুইটি প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভ স্তর হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, RollX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
RollX দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ROLL কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে RollX কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার RollX (ROLL) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
RollX এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে RollX (ROLL) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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RollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.
RollX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
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