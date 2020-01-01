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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Paralel EVM tokenləri

Paralel EVM sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SEI
SEI
SEI
$ 0.03904
+0.52%
+0.08%
-5.69%
$ 281.35M
$ 1.10M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.02193
-0.55%
+2.77%
+0.83%
$ 258.50M
$ 5.31M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00513544
+1.32%
+0.00%
+1.61%
$ 6.16M
$ 51.53K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01207
-0.41%
-1.55%
-12.87%
$ 2.89M
$ 4.64M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.0013887
0.00%
0.00%
+26.04%
$ 844.98K
$ 21.72
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 5.39E-6
0.00%
-16.00%
-16.30%
$ 10.24K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.4058
-0.35%
+6.24%
+5.70%
--
$ 7.00K

Tez-tez verilən suallar

Paralel EVM tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Paralel EVM tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $549.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Paralel EVM tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Paralel EVM tokenləri arasında PROS son 24 saat ərzində 6.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Paralel EVM tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Paralel EVM tokeni izləyir. Populyar Paralel EVM tokenlərinə SEI, MON, REACT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Paralel EVM kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Paralel EVM tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $549.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Paralel EVM sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.