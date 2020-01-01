Mobil mayninq layihələri istifadəçilərə çox enerji işlədən avadanlıq tələb etmədən birbaşa smartfon tətbiqləri vasitəsilə kriptovalyuta mayninqi etməyə və ya qazanmağa imkan verir. Bu şəbəkələr mobil prosessorlardan və ya əlaqə sübutu mexanizmlərindən istifadə etməklə kütləvi əlçatanlığa diqqət yetirir. Bu sektordakı tokenlər tez-tez sürətli istifadəçi artımını, yüngül qovşaq infrastrukturunu və inklüziv şəbəkə iştirakını vurğulayır.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mobil Mədənçilik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.