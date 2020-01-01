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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı mobil mayninq tokenləri

Mobil mayninq layihələri istifadəçilərə çox enerji işlədən avadanlıq tələb etmədən birbaşa smartfon tətbiqləri vasitəsilə kriptovalyuta mayninqi etməyə və ya qazanmağa imkan verir. Bu şəbəkələr mobil prosessorlardan və ya əlaqə sübutu mexanizmlərindən istifadə etməklə kütləvi əlçatanlığa diqqət yetirir. Bu sektordakı tokenlər tez-tez sürətli istifadəçi artımını, yüngül qovşaq infrastrukturunu və inklüziv şəbəkə iştirakını vurğulayır.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08662
+0.32%
-0.75%
-2.56%
$ 934.33M
$ 1.12M
2
ORE
ORE
ORE
$ 58.86
-0.61%
+0.02%
-5.03%
$ 28.41M
$ 540.60K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.208796
-9.65%
-0.11%
-12.01%
$ 16.85M
$ 2.17K
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00865338
+0.04%
--
-6.26%
$ 4.50M
$ 1.01
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00406
+0.24%
-1.66%
+2.99%
$ 2.29M
$ 916.30K
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00025085
0.00%
+0.01%
+2.23%
$ 652.18K
$ 2.51
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004948
-0.04%
+17.09%
+14.10%
$ 521.06K
$ 3.99M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.91E-6
0.00%
+5.30%
+4.30%
$ 41.96K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.04785861
+0.33%
+0.02%
-15.02%
$ 17.14K
$ 215.50
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000093
0.00%
+5.62%
+3.30%
--
$ 84.01M

Tez-tez verilən suallar

Mobil mayninq kriptovalyutası kateqoriyasına nə daxildir?
Mobil mayninq kateqoriyası istifadəçilərə bahalı və ya çox enerji işlədən kompüter mayninq avadanlığı tələb etmədən birbaşa smartfon tətbiqləri vasitəsilə kriptovalyuta qazanmağa imkan verən blokçeyn layihələrindən ibarətdir.
Mobil mayninq şəbəkələri ənənəvi maynerlər olmadan blokçeynlərini necə təmin edir?
Ənənəvi hesablama mayninqi əvəzinə, Mobil mayninq şəbəkələri adətən qlobal miqyasda paylanmış mobil istifadəçilər bazasına əsaslanaraq, İştirakın sübutu və ya Pay sübutu kimi yüngül konsensus mexanizmlərindən istifadə edir.
Mobil mayninq kriptovalyuta layihələrinin əsas məqsədi nədir?
Mobil mayninq layihələrinin əsas məqsədi gündəlik smartfon istifadəçiləri üçün texnoloji giriş maneəsini kəskin şəkildə azaltmaqla kütləvi qlobal tətbiqə nail olmaq və inklüziv rəqəmsal iqtisadiyyatlar yaratmaqdır.
Mobil mayninq tokenləri ilə bağlı ümumi tənqidlər hansılardır?
Mobil mayninq tokenləri ilə bağlı ümumi tənqidlərə mayninq edilmiş tokenlər üçün aydın faydanın olmaması, əsas şəbəkənin işə salınmasının gecikməsi və mobil tətbiqlərin əsasən istifadəçi məlumatlarından pul qazanma riski daxildir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mobil Mədənçilik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.