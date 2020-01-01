Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı LSDFi tokenləri

LSDFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.301
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
2
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01003
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
3
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06008
+0.05%
+0.66%
+0.07%
$ 27.35M
$ 981.01K
4
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260914
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 15.92M
$ 10.80
5
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02178004
+0.06%
+0.01%
+1.09%
$ 13.28M
$ 54.25K
6
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00813516
+0.08%
+0.01%
+3.67%
$ 793.54K
$ 1.18
7
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
8
GoGoPool
GoGoPool
GGP
$ 0.00605892
-0.14%
--
-3.71%
$ 60.17K
$ 36.75
9
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.145102
+0.22%
-0.00%
-4.27%
$ 21.77K
$ 10.13
10
Lybra
Lybra
LBR
$ 0.00046495
0.00%
--
+1.67%
$ 19.70K
$ 2.80

Tez-tez verilən suallar

LSDFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
LSDFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $316.99M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən LSDFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən LSDFi tokenləri arasında LAYER son 24 saat ərzində 0.66% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər LSDFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 LSDFi tokeni izləyir. Populyar LSDFi tokenlərinə PENDLE, BABY, LAYER daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
LSDFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün LSDFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $316.99M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin LSDFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.