Lybra (LBR) canlı qiyməti $0,00887312. LBR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0084521 və ən yüksək $ 0,00964337 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LBR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,48, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0084521 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, LBR son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində -7,97% və son 7 gündə isə -26,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Lybra üzrə cari Bazar Dəyəri $ 371,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LBR üzrə dövriyyədə olan təklif 41,42M, ümumi təklif isə 97389671.6706204 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 872,56K təşkil edir.
Bu gün ərzində Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000768723180390002.
Son 30 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0031057268.
Son 60 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0053069394.
Son 90 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,016266511750155152.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,000768723180390002
|-7,97%
|30 Gün
|$ -0,0031057268
|-35,00%
|60 Gün
|$ -0,0053069394
|-59,80%
|90 Gün
|$ -0,016266511750155152
|-64,70%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
