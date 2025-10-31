Bugünkü canlı Lybra qiyməti 0,00887312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lybra qiyməti 0,00887312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LBR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LBR Qiymət Məlumatları

LBR Whitepaper

LBR Rəsmi Veb-saytı

LBR Tokenomikası

LBR Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Lybra Logosu

Lybra Qiyməti (LBR)

Siyahıya alınmadı

1 LBR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00895944
$0,00895944$0,00895944
-7,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Lybra (LBR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:47:20 (UTC+8)

Lybra (LBR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0084521
$ 0,0084521$ 0,0084521
24 saat Aşağı
$ 0,00964337
$ 0,00964337$ 0,00964337
24 saat Yüksək

$ 0,0084521
$ 0,0084521$ 0,0084521

$ 0,00964337
$ 0,00964337$ 0,00964337

$ 4,48
$ 4,48$ 4,48

$ 0,0084521
$ 0,0084521$ 0,0084521

+0,36%

-7,97%

-26,31%

-26,31%

Lybra (LBR) canlı qiyməti $0,00887312. LBR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0084521 və ən yüksək $ 0,00964337 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LBR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,48, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0084521 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LBR son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində -7,97% və son 7 gündə isə -26,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lybra (LBR) Bazar Məlumatları

$ 371,10K
$ 371,10K$ 371,10K

--
----

$ 872,56K
$ 872,56K$ 872,56K

41,42M
41,42M 41,42M

97.389.671,6706204
97.389.671,6706204 97.389.671,6706204

Lybra üzrə cari Bazar Dəyəri $ 371,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LBR üzrə dövriyyədə olan təklif 41,42M, ümumi təklif isə 97389671.6706204 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 872,56K təşkil edir.

Lybra (LBR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000768723180390002.
Son 30 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0031057268.
Son 60 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0053069394.
Son 90 gündə Lybra / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,016266511750155152.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000768723180390002-7,97%
30 Gün$ -0,0031057268-35,00%
60 Gün$ -0,0053069394-59,80%
90 Gün$ -0,016266511750155152-64,70%

Lybra (LBR) Nədir?

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Lybra (LBR) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Lybra Qiymət Proqnozu (USD)

Lybra (LBR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lybra (LBR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lybra üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lybra qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LBR Aktivindən Yerli Valyutalara

Lybra (LBR) Tokenomikası

Lybra (LBR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LBR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lybra (LBR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lybra (LBR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LBR qiyməti 0,00887312 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LBR / USD cari qiyməti nədir?
LBR / USD cari qiyməti $ 0,00887312 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lybra üçün bazar dəyəri nədir?
LBR üçün bazar dəyəri $ 371,10K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LBR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LBR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 41,42M USD təşkil edir.
LBR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LBR ATH qiyməti olan 4,48 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LBR qiyməti (ATL) nədir?
LBR ATL qiyməti olan 0,0084521 USD dəyərinə endi.
LBR ticarət həcmi nədir?
LBR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LBR bu il daha da yüksələcək?
LBR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LBR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:47:20 (UTC+8)

Lybra (LBR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.921,46
$109.921,46$109.921,46

+2,05%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,13
$3.852,13$3.852,13

+2,07%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03192
$0,03192$0,03192

+27,42%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,13
$3.852,13$3.852,13

+2,07%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.921,46
$109.921,46$109.921,46

+2,05%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4872
$2,4872$2,4872

+1,36%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18516
$0,18516$0,18516

+2,48%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00976
$0,00976$0,00976

-2,40%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002687
$0,0002687$0,0002687

+329,92%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045448
$0,0045448$0,0045448

+4.949,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0487
$0,0487$0,0487

+1.421,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040000
$0,0000000000000000000000040000$0,0000000000000000000000040000

+700,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28046
$0,28046$0,28046

+126,01%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036916
$0,036916$0,036916

+98,25%