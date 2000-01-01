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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kibertəhlükəsizlik tokenləri

Kibertəhlükəsizlik sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04132
+0.36%
-1.55%
-0.55%
$ 215.23M
$ 1.54M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011959
+0.52%
-33.51%
+6.39%
$ 55.57M
$ 17.89M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01278649
+0.08%
-0.00%
+0.54%
$ 21.74M
$ 26.04K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10423
+0.07%
-2.35%
-1.42%
$ 16.70M
$ 539.26K
5
Forta
Forta
FORT
$ 0.01239
0.00%
-0.71%
-1.18%
$ 7.94M
$ 4.37M
6
PolySwarm
PolySwarm
NCT
$ 0.00412606
+0.70%
-0.00%
-0.25%
$ 7.78M
$ 15.17K
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11116
-0.13%
-1.24%
-6.25%
$ 2.22M
$ 240.32K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00187174
+0.20%
+0.03%
+0.81%
$ 1.87M
$ 27.82K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001802
+0.11%
-1.26%
+14.24%
$ 1.50M
$ 14.30M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03508
+0.03%
-0.79%
-3.05%
$ 1.00M
$ 2.48M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.0035659
+0.06%
+0.00%
-0.41%
$ 333.29K
$ 67.07
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.00007894
-0.03%
-0.90%
+2.02%
$ 309.07K
$ 688.54M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02396606
+0.07%
-0.00%
+0.07%
$ 228.62K
$ 37.66
14
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
15
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.0009516
0.00%
+0.00%
-14.42%
$ 205.76K
$ 2.99K
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.211242
+0.15%
-0.02%
-3.29%
$ 173.53K
$ 90.97
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008828
+0.05%
+2.32%
+1.69%
$ 98.76K
$ 58.61M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
+0.01%
$ 96.18K
$ 44.07
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00016929
0.00%
--
0.00%
$ 68.96K
$ 3.12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.936E-5
0.00%
-1.20%
+5.84%
$ 62.20K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.807E-5
0.00%
-2.30%
+1.71%
$ 48.07K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
0.00%
$ 37.31K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 2.807E-5
+0.32%
-0.50%
-8.51%
$ 24.08K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.085E-5
-1.72%
-1.50%
-0.55%
$ 10.84K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002219
-0.40%
-10.02%
+21.81%
--
$ 23.65M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1123
-1.15%
-4.03%
+0.81%
--
$ 958.55K

Tez-tez verilən suallar

Kibertəhlükəsizlik tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kibertəhlükəsizlik tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $333.48M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kibertəhlükəsizlik tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kibertəhlükəsizlik tokenləri arasında X40G son 24 saat ərzində 9.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kibertəhlükəsizlik tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 Kibertəhlükəsizlik tokeni izləyir. Populyar Kibertəhlükəsizlik tokenlərinə CFX, GPS, QANX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kibertəhlükəsizlik kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kibertəhlükəsizlik tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $333.48M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kibertəhlükəsizlik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.