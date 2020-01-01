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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı CeFi tokenləri

CeFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.142327
+0.03%
+0.02%
-1.16%
$ 139.81M
$ 107.17K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03554
-0.64%
+0.57%
-1.77%
$ 129.08M
$ 1.59M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07465
+0.15%
+0.36%
+1.43%
$ 102.53M
$ 2.83M
4
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.060247
0.00%
+0.03%
+7.33%
$ 40.89M
$ 217.27
5
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.164
0.00%
-2.97%
-3.71%
$ 33.33M
$ 368.72K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.38
+0.19%
+0.06%
-6.11%
$ 2.69M
$ 2.46K
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01095982
0.00%
+0.03%
-2.33%
$ 391.48K
$ 172.24
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004694
0.00%
+3.28%
+13.49%
$ 190.77K
$ 9.46M
9
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53
10
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.74E-6
0.00%
-0.20%
+5.31%
$ 53.90K
--
11
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 1.405E-5
+0.14%
-19.40%
-35.58%
$ 42.13K
--
12
Terrace
Terrace
TRC
$ 9.392E-5
0.00%
-2.20%
-3.52%
$ 25.37K
--

Tez-tez verilən suallar

CeFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
CeFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $449.12M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən CeFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən CeFi tokenləri arasında ENF son 24 saat ərzində 3.28% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər CeFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 CeFi tokeni izləyir. Populyar CeFi tokenlərinə BORG, VSN, REAL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
CeFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün CeFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $449.12M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin CeFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.