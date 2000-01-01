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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Analitika tokenləri

Analitika sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,03826
-0,03%
+0,45%
-4,66%
$ 300,98M
$ 4,60M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0,04133
+0,36%
-1,55%
-0,55%
$ 215,23M
$ 1,54M
3
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01319
+0,38%
-0,75%
-3,37%
$ 143,24M
$ 4,83M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,35161
-0,15%
-5,38%
-8,59%
$ 117,28M
$ 212,71K
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0,3194
-0,13%
+0,79%
-4,86%
$ 109,10M
$ 318,27K
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,3531
+1,45%
+5,45%
-22,45%
$ 84,49M
$ 4,24M
7
BAS
BAS
BAS
$ 0,026111
-0,38%
+1,08%
-0,90%
$ 65,37M
$ 3,00M
8
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1717
-0,12%
+0,29%
-14,17%
$ 61,29M
$ 531,34K
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 7,891
+0,31%
-0,77%
-6,13%
$ 59,14M
$ 7,00K
10
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0,06632
+0,23%
+0,01%
+2,32%
$ 46,42M
$ 83,19K
11
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0,04059
-0,25%
+1,33%
-8,30%
$ 42,02M
$ 1,85M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0,07703
+0,88%
-3,95%
-32,07%
$ 23,76M
$ 2,85M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0,0756
-0,84%
-1,42%
-2,57%
$ 23,15M
$ 1,30M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0,0009195
-0,02%
-1,49%
-16,66%
$ 21,11M
$ 64,01M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0,08708
+0,29%
-0,07%
-7,51%
$ 19,56M
$ 661,02K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,019587
-0,10%
+0,63%
-5,79%
$ 18,27M
$ 3,12M
17
Sign
Sign
SIGN
$ 0,007259
+4,02%
+9,12%
+8,50%
$ 16,43M
$ 9,10M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0,008111
+0,02%
-0,80%
+7,58%
$ 16,25M
$ 10,25M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,01559
-0,26%
+0,06%
-9,48%
$ 10,54M
$ 7,65M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0,010605
-0,07%
+1,31%
-10,63%
$ 8,16M
$ 6,08M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0,097263
+0,10%
+0,02%
+5,08%
$ 6,92M
$ 29,56K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0,04396
-0,59%
+1,15%
-4,19%
$ 5,52M
$ 2,47M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0,0104351
0,00%
--
-3,42%
$ 5,22M
$ 83,48
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0,122085
+0,02%
-0,00%
-0,21%
$ 4,91M
$ 9,02K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0,00295965
-0,62%
-0,04%
-24,35%
$ 2,96M
$ 9,31K
26
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0,005562
-0,02%
+0,94%
-1,19%
$ 2,21M
$ 10,72M
27
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0,002071
+3,51%
+20,29%
+22,45%
$ 2,12M
$ 41,34M
28
Lotos
Lotos
LTS
$ 0,01552668
0,00%
-0,00%
-10,78%
$ 2,12M
$ 10,49K
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0,008676
-1,01%
+2,74%
-2,59%
$ 1,41M
$ 20,26M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1,149E-5
-0,86%
+1,80%
-4,88%
$ 983,40K
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0,00042507
+0,20%
+0,00%
-15,53%
$ 850,13K
$ 58,35
32
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0,00027304
+0,05%
+0,00%
+0,29%
$ 815,97K
$ 214,09
33
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0,00074626
+1,65%
-0,02%
-14,39%
$ 746,26K
$ 49,02K
34
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0,00034311
+0,11%
+0,08%
+13,22%
$ 677,62K
$ 495,14K
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0,640671
+2,85%
+0,02%
-4,83%
$ 640,67K
$ 1,24K
36
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0,0503
0,00%
0,00%
+7,71%
$ 603,60K
$ 2,32M
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0,00210607
+0,16%
+0,01%
-1,18%
$ 499,82K
$ 148,30
38
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0,00055687
-0,02%
-0,01%
-8,33%
$ 425,18K
$ 8,49K
39
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7,19E-5
+0,01%
-0,20%
-1,28%
$ 416,77K
--
40
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0,00134435
-4,44%
-0,02%
-3,85%
$ 400,73K
$ 532,57
41
Push Protocol
Push Protocol
PUSH
$ 0,00397381
0,00%
+0,07%
+2,17%
$ 358,58K
$ 440,94
42
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3,41E-6
-0,29%
+8,60%
+0,89%
$ 340,64K
--
43
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0,000967
-0,31%
+3,64%
-26,80%
$ 328,78K
$ 60,51M
44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0,00032587
+0,17%
-0,03%
-10,49%
$ 325,74K
$ 795,66
45
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0,00033375
+0,30%
-0,13%
-32,35%
$ 322,31K
$ 30,23K
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0,00026062
+0,27%
--
-2,61%
$ 250,65K
$ 615,98
47
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0,01632838
+0,01%
-0,00%
-0,45%
$ 244,93K
$ 51,11
48
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5,04E-6
+3,28%
-1,00%
+4,35%
$ 243,40K
--
49
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0,103928
0,00%
--
0,00%
$ 214,52K
$ 2,67
50
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0,0009516
0,00%
+0,00%
-14,42%
$ 205,76K
$ 2,99K

Tez-tez verilən suallar

Analitika tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Analitika tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 110 tokenləri və ümumi $1.45B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Analitika tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Analitika tokenləri arasında WSDM son 24 saat ərzində 349.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Analitika tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 110 Analitika tokeni izləyir. Populyar Analitika tokenlərinə PYTH, CFX, GRT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Analitika kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Analitika tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.45B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Analitika sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.