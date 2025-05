SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

SıralamaNo.287

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.06%

Dövriyyə Təklifi609,917,237.4980118

Maksimum Təklif1,337,000,000

Ümumi Təchizat1,310,997,653.5180118

Dövriyyə Faizi0.4561%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.2811380192345477,2025-05-10

Ən Aşağı Qiymət0.022870639298236413,2024-11-16

İctimai BlokçeynARB

Hüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.