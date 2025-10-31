Bugünkü canlı BAS qiyməti 0.012432 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BAS qiyməti 0.012432 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BAS qiyməti(BAS)

1 BAS / USD Canlı Qiyməti:

$0,012432
$0,012432
-0,85%1D
USD
BAS (BAS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:13:53 (UTC+8)

BAS (BAS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,011808
$ 0,011808
24 saat Aşağı
$ 0,014294
$ 0,014294
24 saat Yüksək

$ 0,011808
$ 0,011808

$ 0,014294
$ 0,014294

$ 0,16763449915565898
$ 0,16763449915565898

$ 0,004194192410779678
$ 0,004194192410779678

+1,25%

-0,85%

-21,77%

-21,77%

BAS (BAS) canlı qiyməti $ 0,012432. BAS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,011808 və ən yüksək $ 0,014294 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,16763449915565898, ən aşağı qiyməti isə $ 0,004194192410779678 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BAS son bir saat ərzində +1,25%, 24 saat ərzində -0,85% və son 7 gündə isə -21,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BAS (BAS) Bazar Məlumatları

No.665

$ 31,08M
$ 31,08M

$ 392,81K
$ 392,81K

$ 124,32M
$ 124,32M

2,50B
2,50B

10.000.000.000
10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000

25,00%

BSC

BAS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,08M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 392,81K təşkil edir. BAS üzrə dövriyyədə olan təklif 2,50B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 124,32M təşkil edir.

BAS (BAS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BAS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00010658-0,85%
30 Gün$ -0,004041-24,54%
60 Gün$ -0,011272-47,56%
90 Gün$ +0,011932+2.386,40%
Bugünkü BAS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BAS $ -0,00010658 (-0,85%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BAS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,004041 (-24,54%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BAS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BAS $ -0,011272 (-47,56%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BAS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,011932 (+2.386,40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BAS (BAS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi BAS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

BAS (BAS) Nədir?

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC BAS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BAS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə BAS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız BAS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

BAS Qiymət Proqnozu (USD)

BAS (BAS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BAS (BAS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BAS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BAS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BAS (BAS) Tokenomikası

BAS (BAS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BAS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

BAS (BAS) necə alınır?

Necə BAS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım BAS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BAS Aktivindən Yerli Valyutalara

BAS Mənbəyi

BAS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi BAS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BAS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü BAS (BAS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BAS qiyməti 0,012432 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BAS / USD cari qiyməti nədir?
BAS / USD cari qiyməti $ 0,012432 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BAS üçün bazar dəyəri nədir?
BAS üçün bazar dəyəri $ 31,08M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,50B USD təşkil edir.
BAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BAS ATH qiyməti olan 0,16763449915565898 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BAS qiyməti (ATL) nədir?
BAS ATL qiyməti olan 0,004194192410779678 USD dəyərinə endi.
BAS ticarət həcmi nədir?
BAS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 392,81K USD.
BAS bu il daha da yüksələcək?
BAS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BAS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:13:53 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BAS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0,012432 USD

BAS Ticarəti Edin

BAS/USDT
$0,012432
$0,012432
-0,91%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.786,06

$3.851,37

$0,02856

$186,36

$0,9999

$3.851,37

$109.786,06

$186,36

$2,4718

$0,18555

$0,00000

$0,003878

$0,01276

$0,0002937

$0,0020800

$0,0020800

$0,0450

$0,0000000000000000000000030901

$0,31978

$0,000000000000000000000089

