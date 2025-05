MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

AdMCN

SıralamaNo.4678

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif12,000,000

Ümumi Təchizat12,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi2023-07-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.1 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi9.457790290498655,2024-12-29

Ən Aşağı Qiymət0.06541121432124603,2025-05-15

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatMCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.