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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VeThor Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VeThor Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VTHO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VTHO Qiymət Məlumatları

VTHO nədir

VTHO Whitepaper

VTHO Rəsmi Veb-saytı

VTHO Tokenomikası

VTHO Qiymət Proqnozu

VTHO Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü VeThor Token (VTHO) texniki analizi

Bugünkü VeThor Token (VTHO) texniki analizi

VeThor Token analizi səhifəsi VTHO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda VeThor Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

VeThor Token (VTHO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003089---5,54%-14,39%-40,64%
VeThor Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

VeThor Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış VeThor Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 8
Neytral 10
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 5Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 5Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0003086
0,0003086
R2
0,0003086
0,0003085
R1
0,0003085
0,0003085
PP
0,0003085
0,0003085
S1
0,0003084
0,0003084
S2
0,0003084
0,0003084
S3
0,0003083
0,0003084

VeThor Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-2,62M
$2,25 M
$4,86 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VeThor Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVTHOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VeThor Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də VeThor Token (VTHO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı VeThor Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VTHO/USDT
$0,0003089
$0,0003089$0,0003089
-0,48%
172.23M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VTHO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0,0003088 USD

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