VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

AdVTHO

SıralamaNo.196

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi89,983,920,930

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat89,983,920,930

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2018-07-31 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.0420125,2018-08-01

Ən Aşağı Qiymət0.000152617258992,2020-03-13

İctimai BlokçeynVET

TəqdimatThe public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.