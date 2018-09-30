Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, USDCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, USDCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

USDC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDC Qiymət Məlumatları

USDC nədir

USDC Whitepaper

USDC Rəsmi Veb-saytı

USDC Tokenomikası

USDC Qiymət Proqnozu

USDC Qiymət Tarixçəsi

USDC Alış Bələdçisi

USDC / Fiat Valyuta Çevirən

USDC Spot

USDC USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü USDCoin (USDC) texniki analizi

Bugünkü USDCoin (USDC) texniki analizi

USDCoin analizi səhifəsi USDC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda USDCoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

USDCoin (USDC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,00075---0,02%-0,01%0,00%
USDCoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

USDCoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış USDCoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 6
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 6Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,00018
1,00017
R2
1,00017
1,00017
R1
1,00017
1,00017
PP
1,00016
1,00016
S1
1,00016
1,00016
S2
1,00015
1,00016
S3
1,00015
1,00015

USDCoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,77M
$27,58 M
$29,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,31 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,26M
7 günlük aktiv alışlar
$0,50 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,75 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

USDCoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSDCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$52,95 M1,00
2026-08-18$1,27 M1,00
2026-08-17-$133,28 M1,00
2026-08-16$9,69 M1,00
2026-08-15-$44,72 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

USDCoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də USDCoin (USDC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı USDCoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USDC/USDT
$1,00075
$1,00075$1,00075
0,00%
55.08M (USDT)
USDC/USDF
$1,0007
$1,0007$1,0007
-0,63%
61.35K (USDT)
USDC/EUR
$0,8618
$0,8618$0,8618
-0,20%
76.59K (USDT)
USDC/BRL
$5,241
$5,241$5,241
+0,28%
52.44K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USDC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1,00075 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.