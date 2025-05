USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

AdUSDC

SıralamaNo.7

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0178%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)19,86%

Dövriyyə Təklifi61 405 346 764,77649

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat61 405 346 764,77649

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2018-09-30 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət1 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.349556378332484,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.8774,2023-03-11

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.